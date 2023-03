“Gracias por el colágeno”: Andrea Valdiri le da cómico regalo de Día del Hombre a su esposo

Para nadie es un secreto que la diferencia de edad entre Andrea Valdiri y su esposo Felipe Zaruma es grande, siendo ella la mayor de la relación y con mucho más recorrido que el bumangués, quien conoció a la barranquillera creando contenido para las redes sociales y entre clip y chiste fue surgiendo el amor, que se consolidó en una hermosa boda en el verano de 2022.

Han sido varias las ocasiones en que la pareja ha hecho chistes con el tema y ahora Valdiri le añadió uno más al derrotero de humor con el regalo que le dio a Saruma para conmemorar el Día del Hombre, que se celebra el 19 de marzo y también está dedicado a San josé de Nazareth, el papá adoptivo de Jesús.

Andrea y Felipe están en el mejor momento de su relación. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

En las historias de Instagram de Valdiri se vio el curioso regalo que consta de un enorme ponqué recubierto con una crema blanca comestible que contiene una imagen de un meme muy amoroso y una frase que desató risas y carcajadas a los más de 9 millones de seguidores que tiene la bailarina en dicha red social.

“Gracias por todo el cariño que me das. Te amo”, dice la torta pero con un ingrediente adicional, y es que antes de la palabra ‘cariño’ está la palabra ‘colágeno’ tachada, haciendo referencia a las bondades de la juventud de Saruma que Valdiri disfruta todos los días desde hace ya varios años, una de las cosas que tienen enamorada a la barranquillera.

El creador de contenido recibió su regalo con mucha felicidad y no solo disfrutó de su pastel, también del video que la bailarina hizo como regalo para todos sus seguidores hombres, inspirado en una de las películas más icónicas de la historia del cine. La escena de Ghost, en que la protagonista (Demi Moore) moldea una figura de barro y su amor (Patrick Swayze) la acompaña para después terminar en un momento candente y romántico, fue la inspiración de Valdiri para su clip.

En el video, que ya se puede ver en el perfil oficial de la bailarina, se ve a Valdiri muy sexy con una blusa ombliguera sin mangas color blanco y un panti brasilero del mismo tono mientras empieza a moldear la arcilla que tiene al frente, creando formas fálicas con sus manos y su cola, mostrándose muy pícara y candente en el clip, que ya cuenta con más de 184 mil likes.

En medio de velas aromáticas y una luz que resalta todos los atributos físicos de la bailarina, Andrea logra terminar su figura y al final hasta le da un beso muy tierno, para terminar mostrando un hermoso osito que se acompaña con el letrero de “feliz día hombres”, conmemorando así esta festividad que ha adquirido mucha acogida en los últimos años.

En las historias de Instagram, Valdiri ya había publicado un clip de expectativa en el que Saruma le había asegurado a los seguidores de la barranquillera que iba a haber “una moldeada” sin precedentes. Además, el bumangués también comentó el clip de su amada esposa con la siguiente frase: “🤤 mucho mujerónnnn”.

“Comparte tu osito del día del hombre ❤️ los amo papacitos 🤴”, fue la frase que escribió Andrea en su publicación, que ya cuenta con más de dos mil comentarios como: “Omgggg 😍”, “Dudando de mi homosexualidad”, “Persona que si se crea un Only Fans la rompe y le quita del puesto a Aida Cortez 😍😍”, “Soy gay, pero ya me quedan dudas. 😂”, “RIFA EL OSITO.🫶🏻😅”, “Como Yina Calderón puede seguir diciendo que la Valdiri no se ve como antes, si se ve hasta más buena que antes😮‍💨”, “😂 mortal 😂😂😂😂😂 video pa’ bueno para ellos, nuestros hombres que todo se lo merecen”.