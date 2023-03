El erótico y sensual regalo de Andrea Valdiri para los hombres en su día

Andrea Valdiri es una mujer que sabe muy bien qué talentos posee y siempre los saca a relucir para darle regalos sumamente generosos a sus seguidores, quienes alaban cada demostración de afecto, en las que la barranquillera pone todo su empeño y dinero, creando videos que van desde lo cómico, hasta lo erótico, como quedó demostrado en el último que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Valdiri aprovechó la celebración del Día del Hombre en Colombia para dejar volar su imaginación y recrear una de las escenas más icónicas del cine, cuyo contenido romántico y erótico se mantiene vigente 23 años después de haber sido estrenada con una Demi Moore, joven y en duelo, y un Patrick Swayze amoroso, seductor y muy protector.

Foto: Instagram @andreavaldirisos.

La escena de Ghost, en que la protagonista moldea una figura de barro y su amor la acompaña para después terminar en un momento candente y romántico fue la inspiración de Valdiri para su regalo a todos los hombres que rodean su vida y que le demuestran su cariño a través de las redes sociales, empezando por su esposo, el también creador de contenido Felipe Saruma.

En el video, que ya se puede ver en el perfil oficial de la bailarina, se ve a Valdiri muy sexy con una blusa ombliguera sin mangas color blanco y un panti brasilero del mismo tono mientras empieza a moldear la arcilla que tiene al frente, creando formas fálicas con sus manos y su cola, mostrándose muy pícara y candente en el clip, que ya cuenta con más de 184 mil likes.

Foto: Instagram @andreavaldirisos.

En medio de velas aromáticas y una luz que resalta todos los atributos físicos de la bailarina, Andrea logra terminar su figura y al final hasta le da un beso muy tierno, para terminar mostrando un hermoso osito que se acompaña con el letrero de “feliz día hombres”, conmemorando así esta festividad que ha adquirido mucha acogida en los últimos años y también hace referencia al día de San José de Nazaret, padre adoptivo de Jesús.

En las historias de Instagram, Valdiri ya había publicado un clip de expectativa en el que Felipe Saruma le había asegurado a los seguidores de la barranquillera que iba a haber “una moldeada” sin precedentes. Además, el bumangués también comentó el clip de su amada esposa con la siguiente frase: “🤤 mucho mujerónnnn”.

“Comparte tu osito del día del hombre ❤️ los amo papacitos 🤴”, fue la frase que escribió Andrea en su publicación, que ya cuenta con más de dos mil comentarios como: “Omgggg 😍”, “Dudando de mi homosexualidad”, “Persona que si se crea un Only Fans la rompe y le quita del puesto a Aida Cortez 😍😍”, “Soy gay, pero ya me quedan dudas. 😂”, “RIFA EL OSITO.🫶🏻😅”, “Como Yina Calderón puede seguir diciendo que la Valdiri no se ve como antes, si se ve hasta más buena que antes😮‍💨”, “😂 mortal 😂😂😂😂😂 video pa’ bueno para ellos, nuestros hombres que todo se lo merecen”.

Pero Valdiri no paró ahí. A Felipe también le regaló una torta especial que le sacó risas al bumangués y a los nueve millones de seguidores que tiene la influencer en su Instagram, pues en su cobertura tiene un meme muy tierno y amoroso con la frase: “Gracias por todo el cariño que me das. Te amo”, con un ingrediente adicional, y es que antes de la palabra ‘cariño’ está la palabra ‘colágeno’ tachada, haciendo alusión a la diferencia de edad que tienen los dos, pues Andrea tiene 31 años y Saruma 24.

Foto: Instagram @andreavaldirisos.

Andrea y Felipe conforman una de las parejas más estables de la farándula nacional, luego de todo el revuelo que vivieron al inicio de su relación, pues Valdiri estaba envuelta en su segundo embarazo, producto de su amorío con el cantante Lowe León, quien no reconoció a su hija hasta que una prueba de paternidad corroboró el tema.