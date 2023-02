Video | “No se quitaba con nada”: el nuevo procedimiento estético al que se sometió Andrea Valdiri

Andrea Valdiri es una de las influencers más reconocidas en Colombia y en su cuenta de Instagram ya se está acercando a los 10 millones de seguidores. Allí suele compartir la gran mayoría de contenido que está relacionado con su vida amorosa con el también creador de contenido Felipe Saruma, las bromas que le hace a su madre y los momentos que vive con sus amigos y cercanos.

Hace poco dejó ver que le hizo el baby shower a una de las mujeres que la ayuda en su casa y que está esperando su primer hijo. A través de varios videos, Valdiri mostró que cuando se trata de las personas que quiere, hace su mejor esfuerzo para que ellos se sientan felices.

Con avioneta incluida, aprovecharon también para revelar el sexo del bebé. “Por fin vamos a saber qué va a tener Kelly, si niño o niña, yo voy a ser una tía responsable, amorosa, dedicada. Estoy emocionada”, reveló con gran entusiasmo la creadora de contenido.

Valdiri también dejó ver el momento en el que una avioneta pasó justo encima de su casa para revelar el color del bebé que está esperando su empleada; arrojó humo azul, lo que significa que Kelly va a tener un niño.

Ahora, la barranquillera quiso compartir con sus millones de fans el retoque que se hizo hace unos meses, pues aunque se había dejado ver con las vendas y un poco inflamada, no había contado cuál era el procedimiento al que se había sometido aunque sí se dio a conocer que era algo estético.

La influencer reveló qué fue lo que se hizo en su cara - Foto: @andreavaldirisos

Este lunes 27 de febrero, la creadora de contenido Andrea Valdiri puso varias historias en su cuenta de Instagram para mostrar que se había hecho una cirugía para quitarse la papada.

Como suele hacerlo, compartió el paso a paso de lo que le hicieron. Primero dejó ver cómo la estaban alistando con los implementos necesarios para entrar a su procedimiento, entre esos, se vio con la bata azul quirúrgica y con la quijada marcada.

Luego dijo, “tenía un gordito que no se me quitaba con nada entonces me hice la lipopapada. Bajé mucho de peso y ajá”. La doctora que atendió a Andrea le explicó que era un procedimiento para que pudiera volver a tener la cara perfilada.

La influencer mostró el paso a paso de su cirugía estética - Foto: @andreavaldirisos

En los clips publicados por Valdiri se observó cómo hacían los cortes en su papada para poder tener los resultados que ella quería y seguido a ello los masajes a los que tuvo que someterse para poder terminar su retoque.

Otras de las cosas que compartió la barranquillera Andrea Valdiri es que se quitó las extensiones de pestañas con las que sus millones de seguidores están acostumbrados a verla. En varios videos dijo que se siente más linda y más natural.

La influencer se quitó las extensiones de sus pestañas - Foto: @andreavaldirisos

Además, añadió: “les voy a decir algo, yo creo que soy de las pocas que muestra lo que se hace en el cuerpo, pero ojo, bien hechas mi amor, con los que son”, y no dudó en explicar que se había sometido a la lipopapada porque cuando estuvo en embarazo de Adhara, su segunda hija, subió mucho de peso y luego cuando lo perdió se notó ese gordito en la cara.

“Tú sabes que yo vivo de la imagen machi, de esto y hay que cuidarla y por eso los retoques que me hago son bien hechos, que se vea que te hiciste algo, pero no que te cambiaste el rostro”, sostuvo Valdiri.

Finalmente, dijo que ella no estaba insinuando a que todos deben hacerse cirugías, sino que era algo que podía hacer y que le gustaba compartir porque no ocultaba ninguna de sus cirugías.