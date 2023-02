El video por el que seguidores de Andrea Valdiri le dicen que se mantiene humilde

La creadora de contenido no deja de sorprender y por sus acciones muchos la halagan.

La influencer, empresaria, creadora de contenido, modelo y bailarina barranquillera es una de las figuras más admiradas de las redes sociales, pero también de las más envidiadas. Constantemente la famosa muestra la vida de lujos que lleva y comparte con detalle lo que puede comprarse con las grandes sumas de dinero que gana con publicidad en redes.

La barranquillera suele compartir contenido muy sexy, pero también divertido. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

No obstante, en varias ocasiones Andrea Valdiri ha dejado ver que no solo es una mujer que necesita de mucho dinero y lujos para ser feliz, pues también se divierte de manera humilde. Recientemente en su cuenta de Instagram dejó ver lo que más la hace ser una mujer humilde, pues disfruta de un sencillo manjar que muchos consideran una tradición colombiana y que no esperaban que ella también lo hiciera.

Por medio de un video, la influencer dejó claro que es amante del ‘cucayo’ o ‘la pega’ del arroz, como se le conoce en algunas partes del país. De acuerdo con lo que mostró la creadora de contenido, el ‘cucayo’ además de ser delicioso, es una gran ayuda para tratar el ‘guayabo’ o la resaca.

“Usted me va a perdonar, hoy es mi día de cucayito. Me haces el favor, Claudia, mami, agrégale lo que quedó de la carne, la cebollita con el tomate y el aceitico, y así voy a pasar mi guayabo con una changüita. La combinación perfecta”, expresó la famosa en su cuenta de Instagram donde luego publicó que su esposo, Felipe Saruma, y su hija Isabella Valdiri también habían comido este plato tradicional colombiano.

Por supuesto muchos seguidores confirmaron que es un gran remedio para tratar ese malestar que deja una noche de fiesta y alcohol y otros afirmaron que su video comiendo ‘cucayo’ enguayabada es un momento que la mantendrá “humilde” en el futuro.

Cabe resaltar que Andrea Valdiri es una de las mujeres con más seguidores en sus redes sociales, pues en Instagram ya se acerca a los 9 millones. En esta red social es usual que la influencer comparta varias cosas de su vida, de su esposo, sus hijas y su familia en general. Así lo hizo recientemente al contar que su madre había sufrido un accidente y deberá estar en silla de ruedas por unos 5 meses.

La barranquillera publicó un video donde se observó que su madre, Carmen Valdiri, estaba en silla de ruedas y con el tobillo derecho enyesado. En las historias de Instagram, que subió la creadora de contenido, se veía a su hija menor, Adhara, quien estaba en medio de un paseo en coche y a su lado se encontraba la madre de Andrea, en una silla de ruedas eléctrica, cargando a la mascota de la casa.

“Ese perro sí es consentido, mira”, le dijo Andrea Valdiri a su madre mientras caminaban en las afueras de la casa de la influencer en Barranquilla.

Carmen Valdiri en silla de ruedas. - Foto: @andreavaldirisos

Seguido a este post, La Valdiri, como le dicen muchos de sus fans, dejó ver a su madre sonriente, pero sin dejar pasar por alto que necesita ayuda para poder entrar a la casa con la silla, puesto que sufrió un accidente y tendrá que estar así varios meses

“Mi mamá se partió el tendón de Aquiles, o sea no tiene tendón. Ella iba caminando y se le estalló y ahora anda como cinco meses en silla de ruedas. Pero es un ′show’ todos los días para poder sacarla y subirla”, sostuvo Andrea.

Al finalizar el video, la hija de Carmen le dice: “ay, mami tú sí eres un cuento”, mientras la señora continúa riéndose por la manera en que la ayudan a entrar a la casa.