“Estás loca”: Liceth Córdoba, pareja de Lowe León, estalló contra seguidora por criticar a su hijo y compararlo con Adhara Valdiri

Andrea Valdiri y Lowe León quedaron en el centro de distintas noticias en los medios nacionales debido al proceso personal que llevan por la paternidad de Adhara Valdiri, pequeña que nació como fruto de la relación que sostuvieron en el pasado. El cantante y la influencer desataron una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes tomaron partido en este lío.

En medio de las especulaciones y rumores que surgieron con respecto a la prueba de ADN que se le realizó a la menor para comprobar si era hija o no del artista, las miradas de más de un curioso se posaron sobre las publicaciones que realizó Liceth Córdoba, pareja sentimental de León. La mujer compartió algunas imágenes y textos, en los que plasmó el apoyo rotundo que le daba al barranquillero en este proceso.

No obstante, esta posición que tomó en los escenarios digitales la ubicó como blanco de críticas y opiniones negativas, en las que la atacaban por detalles de su vida personal. La pareja de Lowe León se defendió y respondió de forma certera a las palabras ofensivas que usaron contra ella.

Recientemente, Liceth Córdoba llamó la atención de sus seguidores con una publicación que hizo y fue replicada por cuentas de chismes de Instagram. La abogada utilizó su perfil personal de la red social y arremetió contra una persona que hizo un comentario sobre su hijo y Adhara Valdiri.

De acuerdo con lo que se observó, la compañera sentimental del barranquillero se percató de un mensaje de una mujer, la cual comparaba la apariencia física de los dos pequeños. Esta persona resaltó que hija de Andrea Valdiri era más linda, por lo que hizo que Córdoba respondiera y pidiera respeto por los niños.

“El niño es lindo, pero Adhara es mucho más linda”, dijo la mujer en un comentario.

“Si intentas ofender o poner a competir a dos ángeles, estás loca. Mija, no estamos en competencia, busquen oficio y sigan rascándose si les causa alergia ver sonreír a los demás. Feliz Navidad”, respondió Liceth Córdoba, mencionando que “no era una competencia entre los niños” y tampoco se buscaba generar discordias.

Así fue el encuentro entre Andrea Valdiri y Lowe León por la prueba de ADN de la pequeña Adhara

La bailarina y el artista se toparon el pasado 23 de noviembre y llevaron a cabo la mencionada prueba de ADN para demostrar quién es el papá de la menor. Andrea Valdiri y Lowe León se reencontraron bajo las indicaciones del documento legal que se estableció, llevando a la niña al respectivo laboratorio.

De acuerdo con imágenes que fueron compartidas por Rechismes en Instagram, ambos colombianos fueron captados saliendo del centro médico, ubicado en la ciudad de barranquilla. Los dos aparecieron frente a las cámaras de las personas que estaban fuera del lugar, por lo que se captó el momento en que se juntaron con Adhara para dirigirse a la puerta.

En la grabación se pudo observar que la creadora de contenido y el cantante no cruzaron miradas, se centraron en ver a la niña y no se dirigieron ni una sola palabra en toda la situación. Adhara estaba agarrada de la mano de su mamá, mientras que León iba caminando atrás de ellas y no quitaba su atención de la escena.

Al finalizar el video, la pequeña Valdiri se mostró emocionada y, según el medio de farándula, habría salido corriendo a buscar a Felipe Saruma, actual esposo de su madre. La grabación dejó a la vista a la bailarina dialogando con algunas personas que la esperaban en la calle.