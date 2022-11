Así fue el encuentro entre Andrea Valdiri y Lowe León por la prueba de ADN de la pequeña Adhara

Andrea Valdiri y Lowe León terminaron involucrados en un extenso proceso legal, debido a un cruce de mensajes y versiones relacionadas con la paternidad de Adhara Valdiri, fruto de la relación sentimental que ambos sostuvieron tiempo atrás. La bailarina se mantuvo en silencio sobre el asunto, manejando todo bajo la supervisión de su representante legal y alejando este tema privado de las plataformas digitales.

Aunque el caso tuvo distintos matices por las declaraciones del cantante y su equipo a través de redes sociales, donde hablaban de la lucha por los derechos de la menor, la atención de los curiosos se posó sobre una reciente publicación que hizo Rechismes, la cual aseguraba que la comentada prueba de paternidad se llevaría a cabo en los próximos días y había sido aprobada por un juez.

“Considera señalar fecha para la práctica de la experticia de marcadores genéticos –ADN– entre las partes Andrea del Carmen Ospino Valdiri, la niña AQV y Luis Eduardo León Amaris, para el 23 de noviembre de la presente anualidad a las 8:00 a. m.”, se logró apreciar en la captura de pantalla del supuesto fallo compartido por la cuenta de Instagram.

Ante lo ocurrido, todo parece indicar que la bailarina y el artista se toparon el pasado 23 de noviembre y llevaron a cabo la mencionada prueba de ADN para demostrar quién es el papá de la menor. Andrea Valdiri y Lowe León se reencontraron bajo las indicaciones del documento legal que se estableció, llevando a la niña al respectivo laboratorio.

De acuerdo con imágenes que fueron compartidas por Rechismes en Instagram, ambos colombianos fueron captados saliendo del centro médico, ubicado en la ciudad de barranquilla. Los dos aparecieron frente a las cámaras de las personas que estaban fuera del lugar, por lo que se captó el momento en que se juntaron con Adhara para dirigirse a la puerta.

En la grabación se pudo observar que la creadora de contenido y el cantante no cruzaron miradas, se centraron en ver a la niña y no se dirigieron ni una sola palabra en toda la situación. Adhara estaba agarrada de la mano de su mamá, mientras que León iba caminando atrás de ellas y no quitaba su atención de la escena.

Al finalizar el video, la pequeña Valdiri se mostró emocionada y, según el medio de farándula, habría salido corriendo a buscar a Felipe Saruma, actual esposo de su madre. La grabación dejó a la vista a la bailarina dialogando con algunas personas que la esperaban en la calle.

La expareja se mostró en buena tónica y no se prestó el ambiente para ningún tipo de problemas, teniendo en cuenta que en el pasado ya atravesaron cruces fuertes por este tema legal.

Por el momento, el equipo legal de Andrea Valdiri no se pronunció al respecto y habrá que esperar cuál es el resultado de la prueba.

Andrea Valdiri le da ‘golpe bajo’ a Lowe León

La barranquillera dejó sin palabras a más de uno con el encuentro que tuvo con Gilma Amaris Jácome, madre de León, con quien, aparentemente, tiene una muy buena relación.

De acuerdo con lo que quedó grabado, Valdiri disfrutó el pasado 18 de septiembre de la visita que le hizo a la progenitora de su expareja, a quien no dudó en demostrarle su afecto y cariño por ser la abuela de Adhara. En las imágenes se observa la emoción y efusividad con la que la bailarina saluda a la mujer, a quien le entrega unas flores que le llevó la menor.

Lo particular del contenido es que los acompañantes de Andrea comenzaron a gritar con mucha alegría la palabra “abuelita”, la cual impulsaba a la pequeña a que saludara a Gilma Amaris.

Ante la emoción del encuentro, la madre del artista no dudó en consentir a Adhara, asegurando que era “igualita” a su hijo cuando era pequeño.

“Qué linda, está hermosa… igualita a mi hijo, chiqui, eres igualita; las cejas, los ojos, las pestañas, el color, los pelitos, las manitas”, señaló la abuela, cuyas palabras fueron tomadas como un “golpe bajo” contra el cantante, quien habría dudado al inicio de su paternidad.