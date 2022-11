Andrea Valdiri llora inconsolable por la muerte de su mascota, Jack: “Me pegó durísimo”

Andrea Valdiri, una de las productoras de contenido más queridas por los colombianos, compartió con sus cerca de 9 millones de seguidores en Instagram una noticia que la tiene llena de congoja. Su mascota, Jack, murió.

La tarde de este 23 de noviembre la también bailarina compartió dos historias en las que, contrario a lo que tiene acostumbrados a sus seguidores, se le vio triste. En una de ellas, incapaz de contener sus lágrimas, luego de darse un duchazo comentó: “No sé ustedes, pero yo amo a mi perro, y no sabía que su muerte me iba a poner así tan sentimental. Me pegó durísimo”.

En la otra historia, Valdiri publicó unas fotografías de Jack: con atuendo navideño, preparado para recibir Halloween y jugando con las dos hijas de la influencer. Como fondo musical, seleccionó una de las canciones más populares de Julieta Venegas. “Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy”, sonó en la publicación.

En cuentas en Instagram dedicadas a difundir información de la farándula colombiana, como Rastreando Famosos, los seguidores de Andrea Valdiri expresaron su más sincera solidaridad.

“El que no tiene perros, no lo entenderá, yo amo tanto al mío, que hay veces creo que es una persona, de veras me paso, pero vivimos los dos y siempre estamos los dos juntos”, manifestó uno de los usuarios en esta red social.

Así mismo, hubo quienes cuestionaron a la cantante por, supuestamente, dejar que avanzara el delicado estado de salud de la mascota. “Vamos a ser claros en algo, si a Jack le avanzó tanto esa enfermedad es por descuido porque si yo amo a mi mascota como la presumo apenas le vea medio algo corro me angustio por ella ya que la amo pero dejar avanzar esa enfermedad”, dijo otro de los seguidores.

Paola Jara también perdió a su mascota, Coffe

El pasado 25 de octubre Paola Jara también lamentó la muerte de su mascota, Coffe, a través de las redes sociales. Pero le tomó tiempo hablar de sus momentos de tristeza y las molestias en salud que desde hace más de seis meses afrontaba su perro.

En sus historias en Instagram, red social donde la cantante de música popular suma más de 6 millones de seguidores, narró la valentía que tuvo Coffe para afrontar su enfermedad y agradeció por los mensajes de aliento en una de las semanas más difíciles para ella en 2022.

“Hola a todos, paso por acá para saludarlos y, más que eso, para agradecerles por tantos mensajes de amor que me han manifestado en mis redes sociales, a quienes me han escrito por lo de Coffe. De verdad que muchísimas gracias, no han sido días fáciles para mí. Quienes tienen mascotas saben el vacío y el dolor que se siente y lo duro que es. Pero bueno, así mismo Dios también y ellos creo que lo llenan de un valor”, expuso la artista de 39 años de edad que sostiene una relación con Jessi Uribe.

Paola Jara narró que hizo hasta lo imposible por mantener con vida a su perro y expresó que como todas las pérdidas, la de Coffe también tiene que aceptarla.

“Él fue demasiado valiente, me han preguntado qué le pasó, yo he estado desde marzo pasado luchando, lo llevé, mejor dicho, hice lo humanamente posible para que él estuviera bien. Pero las cosas de Dios hay que aceptarlas, así tenía que ser, lo voy a amar por siempre, solo me deja cosas lindas”, dijo Paola Jara.

De Coffe no solo se llevará la lealtad propia de los perros, sino la compañía e incluso el apoyo espiritual que le brindó. “Fue indiscutiblemente una gran compañía en mi vida, en estos cuatro años. Fue un maestro zen, ese animalito tan hermoso siempre va a estar en mi corazón”, contó.