Él es el cantante con el que se le ha visto a Melissa Martínez en Qatar

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas en Colombia. Recientemente, su nombre se ha visto con mayor frecuencia en los artículos de prensa por dos razones: una fue por las fotografías que hizo para la revista SoHo y la segunda, luego de que se confirmara su separación con el jugador de fútbol profesional uruguayo Matías Mier.

La comunicadora se encuentra en Qatar cubriendo la Copa del Mundo. Por medio su cuenta personal en Instagram, Melissa ha compartido varios contenidos, en medio de su estadía en el país árabe, en las que se le ha visto muy bien acompañada.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió algunos videos en los que se encuentra en compañía de un reconocido artista colombiano, Dekko. Este joven barranquillero es reconocido por su exitosa canción 12X3. En los clips aparecen muy cercanos, paseando en una patineta recorriendo las zonas turísticas de Doha, la capital de Qatar.

Ambas celebridades se están hospedando en el mismo hotel y se les ha visto juntos en la mayoría de los partidos de la Copa del Mundo. La noticia ha generado todo tipo de comentarios por parte de los seguidores de ambos. La mayoría coincide en que Melissa se encuentra disfrutando de su soltería, luego de su separación con Mier.

La mala suerte de Melissa Martínez: apostó por Alemania y le tocó pagar bien caro en dólares

El Mundial de Qatar 2022 vivió este miércoles (21 de noviembre) un nuevo ‘batacazo’, producto de la victoria de Japón sobre Alemania en el arranque del grupo E. Los teutones ganaban tranquilamente con el penal de Gündogan, pero a falta de 15 minutos flaquearon en defensa y sufrieron dos duros goles en contra que sentenciaron la estruendosa derrota.

En las tribunas todo fue alegría para los japoneses, habituales animadores de cada Mundial, que no podían creer la gesta histórica de su selección ante uno de los favoritos. La periodista colombiana Melissa Martínez fue testigo de la reacción en las tribunas e incluso terminó perdiendo dinero por el inesperado resultado.

A través de redes sociales compartió el momento en que, a falta de pocos minutos para el final, apostó que Alemania empataba, algo que finalmente no se dio. Ante la derrota, no le quedó más que meterse la mano al bolsillo y sacar 100 dólares que le entregó al ganador, aunque no mostró de quién se trataba.

Luego del encuentro deportivo hizo un live en Instagram y allí comentó que no fue la única apuesta que perdió este miércoles, pues también se la había jugado por el streamer Stiven TC en un partido de Fifa 23, que perdió ante el cantante Dekko.

Melissa ha estado presente en los dos grandes ‘batacazos’ de lo que va del Mundial, pues también asistió a la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita (2-1) en el estadio Lusail, mismo donde se disputará la final el próximo 18 de diciembre.

A partir del primer minuto en el que pisó territorio catarí, la periodista comenzó a documentar absolutamente todo lo que ha visto, lo que ha aprendido, los paisajes, los enormes edificios, la comida, la buena compañía y claramente, a lo que fue, a deleitarse con buen fútbol.

Es claro que adondequiera que vaya esta despampanante colombiana llame la atención y en este país no es la excepción. Por medio de las historias de Instagram que ha publicado, se puede ver cómo se roba más de una mirada y como provoca más de un suspiro con su belleza.