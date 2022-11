Esposa de Lowe León envió particular mensaje mientras hacían prueba de ADN a Adhara Valdiri, ¿qué dijo?

Andrea Valdiri y Lowe León terminaron involucrados en un extenso proceso legal, debido a un cruce de mensajes y versiones relacionadas con la paternidad de Adhara Valdiri, fruto de la relación sentimental que ambos sostuvieron tiempo atrás. Ambos barranquilleros sostuvieron una unión por varios meses, la cual no finalizó de la mejor manera y abrió un sinfín de preguntas entre los curiosos de las plataformas digitales.

El pasado 23 de noviembre se habría llevado a cabo la realización de la esperada prueba de paternidad de Lowe León y la pequeña Adhara, la cual definiría el camino de este proceso y los siguientes pasos relacionados con los derechos de la menor. La bailarina fue captada en compañía del cantante mientras se llevaba a cabo este procedimiento, despertando todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, pese a que las primeras imágenes determinaron que ya era un hecho la prueba, la atención de algunos usuarios se posó sobre Liceth Córdoba, pareja sentimental de Lowe León, quien lanzó una serie de publicaciones a través de su cuenta personal de Instagram. La esposa del cantante se mantuvo activa en los escenarios digitales, aprovechando las historias para subir un par de contenidos que despertaron conclusiones.

De acuerdo con lo que quedó registrado en los escenarios digitales, Córdoba habría tirado algunas indirectas con un par de mensajes y videos que dejó a la vista. El primer clip permitió ver el descargue de una serie de baldosas, ubicando una frase bastante diciente.

“No regreses las piedras que te tiran, construye una casa con ellas”, dijo.

Unas horas más tarde volvió a recurrir a este espacio y compartió un versículo de la Biblia, enfocándose en los hijos y los aprendizajes importantes de la vida.

“Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres, en todas partes, se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia; porque en el lenguaje de Adán, su nombre es Hombre de Santidad, y el nombre de su Unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo Juez que vendrá en el meridiano de los tiempos”, se lee en la historia de Liceth Córdoba.

Por el momento se desconoce si estas palabras estaban relacionadas con Andrea Valdiri, Lowe León y el proceso que llevan, o si simplemente se trató de una reflexión que quiso compartir.

Así fue el encuentro entre Andrea Valdiri y Lowe León por la prueba de ADN de la pequeña Adhara

De acuerdo con imágenes que fueron compartidas por Rechismes en Instagram, ambos colombianos fueron captados saliendo del centro médico, ubicado en la ciudad de barranquilla. Los dos aparecieron frente a las cámaras de las personas que estaban fuera del lugar, por lo que se captó el momento en que se juntaron con Adhara para dirigirse a la puerta.

En la grabación se pudo observar que la creadora de contenido y el cantante no cruzaron miradas, se centraron en ver a la niña y no se dirigieron ni una sola palabra en toda la situación. Adhara estaba agarrada de la mano de su mamá, mientras que León iba caminando atrás de ellas y no quitaba su atención de la escena.

Al finalizar el video, la pequeña Valdiri se mostró emocionada y, según el medio de farándula, habría salido corriendo a buscar a Felipe Saruma, actual esposo de su madre. La grabación dejó a la vista a la bailarina dialogando con algunas personas que la esperaban en la calle.

La expareja se mostró en buena tónica y no se prestó el ambiente para ningún tipo de problemas, teniendo en cuenta que en el pasado ya atravesaron cruces fuertes por este tema legal.

Por el momento, el equipo legal de Andrea Valdiri no se pronunció al respecto y habrá que esperar cuál es el resultado de la prueba.