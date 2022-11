Lowe León y Liceth Córdoba reaparecieron tras supuestos rumores de agresión física

Twitter explotó cuando el usuario @fasp052000, que se hace llamar Dr. Barry Ghon, empezó a contar un chisme donde los implicados eran famosos y habían protagonizado un evento de agresión física, de un hombre hacia su pareja mujer, en medio de un malentendido con otra pareja adicional.

Desde ahí los hechos ya se van presentando de una forma lamentable, pues una agresión física de un hombre a una mujer que tienen una relación de pareja ya se va tornando a una situación de abuso.

El tuitero nunca dijo nombres, pero con los detalles que fue revelando mientras contaba cómo las dos parejas terminaron peleando, los usuarios de las redes sociales empezaron a atar cabos y se dieron cuenta que se refería al cantante Lowe León y su esposa Liceth Córdoba.

Según el tuitero, León y Córdoba habrían hecho click con otra pareja y, entre baile y baile, Liceth supuestamente llegó a intimar con la otra mujer en cuestión con un beso. Esto habría sido el detonante para una pelea de “Padre y Señor Nuestro” que terminó, según el usuario, en una cachetada de León a Córdoba.

De inmediato, todos los usuarios que leyeron el hilo empezaron a sacar conjeturas sobre el tema, apoyando a la teoría del abuso y yéndose al punto de insultar al cantante. Sin embargo, otros también defendieron al cantante y cuestionaron la información del tuitero, que en ningún momento mostró pruebas de lo que decía.

Las redes de León y Córdoba empezaron a ser stalkeadas para descubrir algún atisbo del supuesto hecho, para poder confirmar la supuesta historia del tuitero; sin embargo, no había ningún tipo de publicación al respecto, más que las historias de la pareja de ese día disfrutando del lugar nocturno donde se habrían dado los hechos.

Horas después, tanto Lowe como Liceth publicaron historias juntos donde se les ve compartiendo como si nada hubiera pasado mientras disfrutaban de una tarde de Netflix y palomitas viendo películas, lo que daría a entender que no hubo ningún pleito entre ellos o, si lo hubo, ya lo resolvieron.

Cabe destacar que el tuitero contó en su historia que varios de los presentes en ese lugar, supuestos testigos de la agresión, habrían manifestado su inconformidad con las autoridades del establecimiento, quienes no habrían retirado a la pareja del sitio por su estatus de influencer y artista.

Además, tampoco se menciona qué pasó con la otra pareja implicada en los hechos, pues se dice que también habrían discutido, pero no de la manera como lo habrían hecho Lowe y Liceth, hechos aún sin confirmar.

“Ese ‘man’ sí es ridículo, por eso no le dejan ver la niña”; “Ella con tal de tenerlo al lado, permite golpes”; “Este man si no está preso lo andan buscando”; “Dizque eso fue una caricia divina de Dios, maduren”; “A la final siempre todo sale a la luz, el tiempo dirá si es un matrimonio perfecto como ella lo pinta”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales sobre el tema, en la cuenta de chismes donde se publicó el hilo del escándalo y la reacción de los implicados.

Otra que también terminó metida en el embrollo fue la bailarina y creadora de contenido Andrea Valdiri, expareja de Lowe y con quien aún mantiene un proceso legal por la custodia de la hija que tuvieron juntos cuando aún mantenían una relación matrimonial.

De hecho, Valdiri fue una de las pistas que el tuitero en cuestión usó para dar a entender que el del escándalo era Lowe, pues el usuario escribió en parte de su hilo: “El ex de una reconocida ‘influencer’ barranquillera, de esos que hicieron ‘show’ mediático porque no le dejaba ver a la hija… hasta que lo miré bien y dije: ahhh ese es el ex de la culona”.