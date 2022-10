“Esa niña va a terminar sola”: la ‘Barbie Colombiana’ ataca a Epa Colombia tras polémica con Andrea Valdiri

Epa Colombia continúa recibiendo críticas por sus comentarios acerca del fin de su amistad con Andrea Valdiri. Las últimas horas quien cuestionó a la empresaria no solo por sus publicaciones en redes sociales, sino por la entrevistas con el influenciador Dímelo King, fue la Barbie Colombiana, desde su cuenta en Instagram.

Según la creadora de contenido, Daneidy Barrera ha hecho daño a mucha gente, incluso a otros influenciadores como Yina Calderón. Por ello, agradeció la publicación de Andrea Valdiri, en la que afirmó que no le va a dar una oportunidad más en su relación de amistad.

“No puedo creer que Yina, Andrea Valdiri, la misma Diana, yo, todo el montón de la comunidad LGBTI que ha estado de amigo de ella la hayan dejado. Esa niña va a terminar sola, es que ella es muy mentirosa. Todos los que la hemos rodeado somos malos, somos los que robamos, o sea ella es la pobrecita”, comentó la Barbie colombiana en una historia en Instagram.

La alusión a las mentiras tiene que ver con las versiones que Epa Colombia ha dado a sus seguidores, acerca de cómo se dañó su amistad con Andrea Valdiri; según la empresaria de queratinas, se produjo después de la fiesta de bodas entre la bailarina y Felipe Saruma, dada la molestia que suscitó haber llegado con su pareja, Karoll Samantha.

“Me alegra mucho que todo este saliendo a la luz, niña, es que esa niña es muy mentirosa, ella miente para beneficio, ¡Ay! pero me encanta que la peinen, y la seguiremos peinando. Ella habla tantísima mier…”, agregó la Barbie colombiana.

Otro de los temas que tocó en sus redes sociales fue el supuesto trastorno bipolar, diagnosticado cuando fue imputada por la Fiscalía por los daños contra TransMilenio.

“Cuando ella daño lo del TransMilenio, la Fiscalía la obligó a ir a un psiquiatra, no a un psicólogo, a un psiquiatra y este le diagnosticó trastorno de bipolaridad. Y a ella le mandaron medicamento y como no se toma las pastillas sale a decir cuanta cosa se le viene a la cabeza”, expuso.

Andrea Valdiri volvió a tirarle a Epa Colombia

Ante las declaraciones que brindó la Epa Colombia, Andrea Valdiri no dudó en arremeter contra ella a través de su cuenta oficial de Instagram, aclarando punto por punto de lo que dijo. La también creadora de contenido plasmó pruebas y pantallazos con los que desmintió las versiones de su examiga, quien reveló que aún le escribía mensajes para que le diera una nueva oportunidad.

Pero no fue lo único, la barranquillera decidió compartir una nueva serie de contenidos en los que se expresó, mucho más tranquila, de la situación con Epa Colombia.

“Ya estoy un poco más tranqui… Yo he cambiado mucho, he tratado de cambiar para bien, uno está en constante evolución (…) No soy hipócrita, cuando quiero a alguien lejos de mi vida, simplemente lo alejo, porque siento que no es lo más sano para mí ni para esa persona. Simplemente, ‘de lejitos’, chao y listo”, dijo la influencer mientras se encontraba recostada en su cama.

De igual manera, la colombiana aprovechó y expresó su punto de vista sobre el significado de la amistad, los valores que priman y las bases que observa para conservar a esas personas en su vida.

“Cuando tengo alguna amistad, no la tengo por ningún interés, no la tengo porque sí. Simplemente, es porque me agrada la compañía de esa persona, porque me gusta crecer en conjunto, porque trato de dar lo mejor de mí. Y sé que las personas que están conmigo, tratan de dar lo mejor de ellos”, mencionó.

Y agregó: “Si me mandaste unas disculpas y no las acepté, simplemente quédate con eso. Pero no salgas a hablar 500.000 veces en los medios y hacerme quedar mal”, concluyó.