Pipe Bueno se sinceró sobre cómo han sido las primeras horas de vida de Domenic, su segundo hijo

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, una de las parejas más famosas de la farándula nacional, se convirtieron rápidamente en una familia de 4 integrantes, pues el pasado 26 de octubre dieron la bienvenida al mundo a su segundo hijo, Domenic, quien acompañará a Máximo, su primogénito. Ambos famosos sorprendieron a sus seguidores con la noticia, ya que no se tenían previsto que el acontecimiento ocurriera ya.

La influencer paisa dio la noticia mediante su cuenta de Instagram en donde afirmó: “Cómo les parece que Domenic ya nació. ¿En qué momento? No sé, fue así super rápido. Yo estaba tranquila en la casa cuando de repente sentí que me bajó una agüita. Llamé al doctor y le dije: ‘doc, me pasó esto’. Me dijo vete para urgencias obstétricas y de una me hicieron cesárea y allá está”.

Tras unas horas del nacimiento del pequeño, los curiosos aprovecharon una reciente dinámica de preguntas y respuestas en la cuenta oficial de Instagram de Pipe Bueno e indagaron cómo han sido las primeras horas de vida junto a Domenic. El artista no tuvo problema con sincerarse y contar un poco de esta experiencia que vive en el presente.

“Hablemos mientras le doy calorcito a este bebé, hablemos de lo que quieran, estoy muy agradecido con ustedes”, dijo el cantante en un video, donde se le vio cargando al recién nacido.

Uno de los seguidores que interactuó con el colombiano quiso saber si había dormido a lo largo de estos días, a lo que el caleño fue claro en que solamente un par de horas.

“¿Cuántas horas has dormido desde que nació Domenic?”, preguntó una persona en la casilla de interrogantes.

“Como dos o tres horitas ahí acumuladas porque ya saben que toca alimentarlo cada dos o tres horas igual. Obviamente, la mamá es a la que más le toca duro ahí, pero uno siempre está pendiente”, dijo el artista de música popular en un video, donde se le vio agotado y con ojeras.

En cuanto a cómo fue el hecho de ver a su segundo hijo, Pipe Bueno fue claro en que la sensación era distinta a la de su primogénito, quien le dio más problemas a su madre durante el parto.

“Siento que es una emoción diferente, pero igual de chimb*. Es una emoción completamente nueva. Tal vez frente a estar un poco más tranquilo, claro. De hecho, el nacimiento de Máximo fue complejo y largo, Domenic fue en un dos por tres”, indicó, revelando también que por ahora su hijo mayor no ha conocido a su hermanito y es un detalle que los tiene ansiosos.

“No ha pasado, no solamente ustedes quieren ver eso, nosotros estamos ansioso de ver la reacción de nuestro hijo Máximo al ver a su hermanito, al ver a un bebé. Seguramente les compartiremos esa bonita experiencia”, dijo el intérprete de Cupido falló.

Por último, Pipe Bueno agradeció por los mensajes y el apoyo que recibieron durante la llegada del bebé, asegurando que el cariño de las personas lo hacían sentir muy bien.

“Gracias a todos por estar pendientes, por preguntas, por todos los buenos deseos con la llegada de nuestro nuevo hijo, sentir el cariño de ustedes es una chimba”, concluyó.

¿La pareja tendrá un tercer hijo?

Días atrás, de acuerdo con lo que quedó registrado en el video, la antioqueña se encontraba en compañía del cantante popular, cuando surgieron comentarios relacionados con el tiempo que estaba la youtuber en su hogar, debido al proceso de gestación. Luisa Fernanda W bromeó y afirmó que su novio estaba muy feliz de que ella estuviera embarazada y encerrada en la casa, sin poder salir.

Ante las palabras que dio la creadora de la marca Divva, Pipe Bueno soltó una confesión, la cual estaba enfocada en que quería tener un tercer hijo, luego del nacimiento de Domenic. Danny Marín, quien estaba en la habitación con la pareja, agregó varias palabras, señalando que el artista no dejaría que su novia “pariera para ya embarazarla de nuevo”.

Pese a todas las risas que fluyeron en el lugar, la paisa hizo un gesto de negación, indicando que por el momento estaba feliz con sus dos hijos y que no quería tener más a futuro. El cantante, por su parte, sí recalcó que le gustaría un nuevo integrante a la familia, por lo que esperaba a que las cosas se dieran.

“Pipe está feliz porque estoy en casa, porque no salgo. No, por eso yo estoy decidida a que solo quiero dos hijitos, es que es el número perfecto. Me tocaron dos varones y está bien. No, mi amor, eso de encerrarme…”, dijo la creadora de contenido en la transmisión en vivo que realizó.

No obstante, en este espacio que compartió con sus fieles seguidores, Luisa Fernanda aprovechó para hablar de cómo le cambió la vida después de convertirse en madre, asegurando que no se imagina su presente sin sus hijos y su pareja sentimental.