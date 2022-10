Pipe Bueno contó que una falsa sobrina de Cristiano Ronaldo lo ilusionó y engañó: “Me siento ridículo”

Semanas atrás, Luisa Fernanda W alborotó a sus fieles seguidores de redes sociales con una serie de contenidos que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde revelaba un secreto de su novio, Pipe Bueno.

La paisa no lo pensó dos veces y les dijo a los curiosos que le pidieran al cantante de música popular que relatara un storytime de su pasado, relacionado con un engaño que vivió en las plataformas digitales.

“Díganle a Pipe Bueno que les cuente el storytime de cuando una vieja lo enamoró por Instagram y era un perfil falso. Le decía que era la sobrina de Cristiano Ronaldo. Es una historia de verdad, un chisme durísimo, pero él les tiene que contar eso porque es para tirar mucha caja”, dijo la antioqueña en aquel clip, donde se estaba riendo.

Aunque el artista colombiano no se pronunció al respecto a través de redes sociales, recientemente el tema volvió a salir a la luz durante una entrevista que le hicieron. Pipe Bueno quedó contra la pared, luego de que indagaran sobre esta experiencia en Dímelo King, con quien conversó sobre muchos aspectos de su vida personal y laboral.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, el intérprete de Cupido falló dio paso a una inesperada pregunta que le hizo el entrevistador, relacionada con su pasado amoroso. El creador de contenido no dudó en interrogar al colombiano sobre lo ocurrido con una mujer que se hizo pasar por la “sobrina de Cristiano Ronaldo” y lo terminó ilusionando.

“No puede ser… Me siento ridículo, no sé cómo pu#$%s me pasó a mí eso, porque soy una persona joven y pasó hace ya cuatro años. Las redes sociales las he manejado superbién”, inició diciendo el artista, mientras se escuchaban de fondo las risas de su pareja.

Según relató el caleño, todo ocurrió cuando recibió un mensaje directo de una mujer a través de su cuenta oficial de Instagram, la cual tenía un perfil completamente creíble. El cantante observó todo, se enfocó en seguidores, likes y fotos, por lo que no tuvo dudas en responder las palabras de aquella usuaria.

“El pedo es que yo la miro, se ve real, sus historias se ven reales y empiezo a conversar con ella. Tomo su WhatsApp y terminamos dialogando mucho. La verdad, su modo de operar y la forma en la que habló, que era como español castellano, era demasiado envolvente”, prosiguió el talentoso colombiano en la conversación.

El artista popular aclaró que la mujer nunca se presentó como familiar o allegada a Cristiano Ronaldo, por lo que asumió una postura tranquila y alejada de aquella versión. No obstante, la persona sí mencionaba detalles que buscaban acercarse a una historia relacionada, por lo que confundió al colombiano fácilmente.

En una charla que sostuvieron, la usuaria recibió una invitación de Pipe Bueno para que asistiera a uno de sus conciertos. El caleño le pidió el pasaporte para darle la cortesía y así entrarla sin problema al show que daría.

La misteriosa mujer no aceptó y afirmó que no quería que él viera sus apellidos por un motivo concreto. Ahí fue cuando el colombiano se dio cuenta de que los datos decían: Dos Santos Aveiro, los mismo de Cristiano Ronaldo.

Al unir todas las piezas de las conversaciones que tuvieron sobre los lujos, los viajes y los planes que hacía aquella mujer, el intérprete asumió que era la sobrina del famoso deportista y por eso tenía tanto dinero. El cantante soltó un comentario gracioso y aseguró que llegó a imaginarse con Cristiano pasando “una Navidad”.

“Cuando empiezo a querer hacerle videollamada, ella no se dejaba ver. Yo ahí dije: esto está raro; empecé a mandar las fotos que ella me enviaba a una cosa que hace como una búsqueda para ver si hay una foto igual o similar en internet y ¡pum!, me apareció una nena, era otro nombre, era española, el que ella decía que era su papá era el esposo de la persona real y todo se fue a la mierd*”, afirmó.

Por último, la estrella de la música popular señaló que al descubrir el engaño habló con la mujer, expresó su rabia y le pidió que se vieran, ya que quería conocerla por todo lo que lograron conectar en ese momento.

“Si me está viendo, me debería de buscar, ya en este momento pa’que nos riamos, porque estuvo brutal, porque de verdad en algún momento yo llegué a creer una estupidez de esas. Es una crack”, agregó.