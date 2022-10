Así luce Luisa Fernanda W tras dar a luz a su segundo hijo, Domenic

En horas de la madrugada, Luisa Fernanda W contó a través de sus historias de Instagram que había dado a luz a su segundo hijo. La creadora de contenido les explicó a sus más de 17 millones de seguidores que estaba tranquila en su casa, cuando sintió que rompió fuente, llamó a su médico y él le indicó que se fuera al hospital lo más pronto posible.

Cuando llegó al centro médico le practicaron una cesárea y todo salió muy bien, según afirmó. Asimismo, tanto ella como Pipe Bueno se mostraron muy felices por la llegada de su segundo hijo, al que llamaron Domenic.

Cabe recordar que al baby shower del niño asistieron celebridades como Lina Tejeiro y Dani Duke, a quienes se le vio en la actividad de medir la barriguita de Luisa con papel higiénico.

Luisa Fernanda W compartió tierna foto junto a su hijo recién nacido

Tras unas horas de haber dado a luz, la paisa manifestó que no cabía de la dicha. Además, confesó que un bebé recién nacido “es lo más hermoso”, pues es muy tranquilo, comparado a la etapa cuando los niños empiezan a crecer, y es que, desde su punto de vista, es uno de los momentos más complicados porque a ella le toca estar muy pendiente de Máximo, ya que se mueve por todos los rincones de la casa, eso sí, sin dejar de resaltar que con los bebés también se debe estar alerta ante cualquier situación.

Luego la ‘influencer’ compartió en sus historias la primera foto junto a su segundo hijo y reveló que todavía estaba muy impresionada porque había vuelto a ser mamá. “No puedo creer que ya tengo dos hijos, estoy en shock”, escribió en la instantánea. La paisa luce muy contenta con su bebé mientras está amamantando.

La influencer compartió su primera foto con el recién nacido. - Foto: @luisafernandaw

También compartió un mensaje en sus historias de Instagram agradeciendo a todas las personas que le han mandado buenas energías a ella y a su familia. “Quería agradecerles por sus bonitos mensajes, por la buena vibra, de verdad que eso se valora muchísimo. Infinitas gracias, tenemos muchas cosas que compartirles, les mando un abrazo”.

La confesión de la ‘influencer’ sobre su embarazo

Fue a través de una publicación en Instagram que Luisa Fernanda W hizo su confesión: “Les confieso que este segundo embarazo ha sido difícil para mí en muchos sentidos. 1. Los síntomas desde el día 0 hasta el día de hoy han sido fuertes: vomito, ascos, contracciones desde la semana 30, etc. 2. Aceptar los cambios físicos y hormonales me ha pegado fuerte 😅. 3. Parar literalmente parte de mi trabajo y el ritmo de vida al que estoy acostumbrada ha sido todo un proceso de aprendizaje”.

También añadió que “4. Criar a Máximo mientras estoy embarazada ha sido toda una misión, un gran reto. 5. Ver las personas que me rodean haciendo su vida “normal” mientras a mí me toca estar en cama 😅 les cuento que eso me ha enseñado MUCHO. Este embarazo me ha enseñado a tener mucha más empatía por otras personas que quizá la están pasando realmente mal, en este tiempo he conocido la paciencia, el saber que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, o bueno, a recordármelo…”.

Y cerró su mensaje diciendo: “pero bueno, este embarazo me ha enseñado a estar mucho más conectada conmigo misma y a aceptar mi presente con amor. Les cuento que hoy me siento más poderosa, lista para ser madre por segunda vez aceptando los retos que me esperan, pero dispuesta a aprender y mejorar en todo sentido, voy a darla toda por mi como mujer y como mamá, porque ser madre así suene muy romántico es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque ser madre TE OBLIGA A SER MÁS FUERTE♥️”.