“El karma va a hacer justicia”: predicciones sobre Shakira y Piqué para 2023; el exfutbolista no la tendrá fácil

Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de numerosas noticias en la prensa internacional, debido a la ruptura amorosa que atravesaron a mitad de 2022. Los dos famosos tomaron caminos diferentes, decidieron el futuro de sus dos hijos y continuaron con sus proyectos, preparándose para un nuevo año en el que todo podría cambiar.

En medio de los detalles que surgieron sobre los planes a futuro de ambas celebridades, las miradas de los curiosos se posaron en las predicciones que salieron a la luz para el español y la colombiana. Distintos expertos en astrología dieron sus visiones con respecto al 2023 y los sucesos que llegarán a las realidades de la expareja.

En esta ocasión, una mujer, identificada en YouTube como Achkapacha, fue la encargada de hablar un poco sobre el futuro de Piqué y Shakira, dando comentarios inesperados a raíz de lo que veía en sus cartas. La experta centró sus pronósticos en que el exfutbolista no la pasará muy bien y las cosas no se tornarán fáciles para él.

La experta en el tema puntualizó en que Gerard Piqué pagaría “un karma” por lo que hizo en el pasado, además de que los líos económicos llegarían a su presente y lo afectarían de distintas formas.

“Gerard Piqué no la va a pasar nada bien. El karma le va a cobrar las acciones que ha cometido. Hay momentos tormentosos, quisiera devolver el tiempo y corregir errores. El karma va a hacer justicia divina. Veo problemas económicos, veo que hay cosas que lo van a mantener ligado a Shakira y por destino ella todavía va a estar ligada a él, pero a la cantante le veo el éxito en su carrera y a él la derrota”, dijo la mujer en un video.

Achkapacha también mencionó que el deportista no estará feliz con Clara Chía, ya que “él no la quiere” y está apegado a ella por una idea que se hizo en su cabeza.

“Veo que la infidelidad le ha pasado factura, mucha gente le está dando la espalda. Veo que sus empresas se le va a ir devaluando, muchos problemas con el dinero. Pérdida de energía monetaria, no la pasará nada bien. No la va a pasar nada bien con Clara Chía, no la quiere, no está completamente feliz con esta pareja”, mencionó en el video de YouTube.

En cuanto a Shakira, la experta indicó que el 2023 será un año de éxitos y triunfos para la cantante, quien lanzará su producción musical y la sacará del estadio con la fama que va a adquirir. En estos mismos pronósticos se vio un futuro cambiante, donde la artista conocerá a otra persona y nunca más volverá con su expareja.

“El 2022 no ha sido un momento de triunfo, ha sido un momento de revelaciones y verdades. Veo que el disco que lanzará va a vender. Se consolida en el 2023 como una gran artista y le dará un éxito, va a ser un mejor año para Shakira y estará renovado…un éxito garantizado”, aseguró.

“Se volvería a enamorar, no volverá con Gerard Piqué, no hay forma de que sean de nuevo pareja. Ese tema se cerró, ella dejó atrás el pasado. En 2023 ella tendrá un brillo propio… Tendrá dos personas muy interesadas en su camino”, agregó Achkapacha.

Shakira tendría un “vínculo secreto” con famoso artista que vive en Miami

De acuerdo con lo que quedó registrado en el programa Socialité, el comunicador español Javier de Hoyos fue el encargado de enfatizar y destacar el “interés” que existe entre Shakira y Alejandro Sanz. Según recopiló El Nacional de Cataluña, el periodista puntualizó que entre ellos hay “algo mucho más serio” de lo que se cree, y esto influiría en la decisión que tomó la cantante.

“Entre ellos hay algo mucho más serio”, indicó el comunicador, agregando que el intérprete español motivó a la barranquillera que se fuera de Barcelona y viajara a Estados Unidos.

“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, señaló Javier de Hoyos en sus declaraciones sobre el tema.

El Nacional de Cataluña agregó detalles sobre interacciones que tuvieron los cantantes, afirmando que siempre existieron ‘coqueteos’, mensajes o momentos particulares entre ellos.

Shakira y Sanz han estado en el centro de diversos comentarios y rumores sobre un supuesto romance a través de los años, debido a la cercanía y unión que plasmaron desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estas especulaciones solo quedaron en el aire, ya que ambos han aclarado que se trata de una fuerte amistad que construyeron, al punto de que el cantante se convirtió en un apoyo para la artista en medio de su ruptura con Piqué.