Shakira le dedicó una emotiva publicación a Alejandro Sanz: “Recordándote en tu día”

La artista no dudó en felicitar a su amigo de años por su nueva vuelta al Sol.

En definitiva, la estrella barranquillera Shakira figura como una de las mujeres más mencionadas de este 2022. Luego de que la cantante anunció su separación son el exfutbolista español Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos y convivió por más de diez años, cualquier manifestación que hace la intérprete es un motivo para sobresalir.

Una de las personas del mundo artístico con la que Shakira cultivó una relación amistosa, que ya lleva años, es junto al cantautor madrileño Alejando Sanz. La colombiana ha dicho en varias oportunidades que Sanz ha sido un apoyo incondicional para su vida, mucho más después de que su vida amorosa tambaleó hasta que llegó a su fin.

Para 2005, la dupla de cantantes lanzó el sencillo musical La Tortura y es la fecha en la que muchos los recuerdan por su colaboración. Por ello, al tratarse de una amistad condicional, la intérprete de Te Felicito, una de sus canciones más recientes y que fueron vinculadas en dedicación de la colombiana hacia Piqué, no dudó en felicitar al compositor español por sus 54 años.

Este domingo 18 de diciembre, Alejandro Sanz está de cumpleaños y Shakira no se quedó atrás, así que hizo una publicación en Twitter donde escribió una pequeña frase y compartió una foto antigua.

“Recordándote en tu día querido amigo. Feliz Cumpleaños @AlejandroSanz”, consignó la estrella barranquillera. Enseguida, algunos cibernautas aprovecharon para solicitarles que nuevamente hagan una colaboración e incluso algunos escribieron que son “la pareja que sí debió ser”.

A continuación, la emotiva publicación en redes sociales:

Recordándote en tu día querido amigo. Feliz Cumpleaños @AlejandroSanz pic.twitter.com/hu90UHnK8x — Shakira (@shakira) December 18, 2022

El consejo que le habría dado Alejandro Sanz a Shakira tras su separación

Luego del anuncio de su ruptura amorosa, la cantante barranquillera se vio expuesta ante diferentes situaciones, una de ellas fue una propuesta que le hizo a Piqué y que este no aceptó.

Todo este revuelo trajo amigos del pasado a su vida, como es el caso del cantante español Alejandro Sanz, quien le dio su apoyo y algunos consejos por medio de las plataformas de interacción social.

Todo inició con una publicación del cantante en la red social Instagram, donde con un fragmento del vídeo musical de la canción La Tortura, recordó el lanzamiento en el año 2005. “#LaTortura acaba de cumplir 16 años, ya es adolescente @shakira”, añadió en la descripción de la publicación.

A partir de allí, muchos rumores surgieron sobre si entre los artistas existió algo más que amistad o si habían tenido una relación. Aunque ninguno de los dos habló del tema, se sabe que durante los últimos años han fortalecido su amistad.

Por esta razón, el artista español se tomó la libertad de darle un consejo con respecto a la situación que vivió por su separación. A través del programa Socios del espectáculo, Sanz le dijo a Shakira, a manera de sugerencia, que contratara a la abogada que lo representa. Por otra parte, también le aconsejó que se fuera a vivir a Miami con sus dos hijos: Milán y Sasha.

Entre lo más reciente de la vida de Shakira, se han dado a conocer unas declaraciones que dio la artista colombiana al canal británico ITV, en donde ella reveló las actitudes en Piqué que la llevaron a sospechar de una posible infidelidad.

Al parecer, Piqué, mientras no estaba con ella, aprovechó para llevar y estar en compañía de Clara Chía en la residencia en la que vivía con la cantante. La colombiana encontró, en la nevera, productos que no suele consumir el futbolista y que no hacían parte de los alimentos que comúnmente adquirían como pareja, hecho que la llevó a tener dudas.

La periodista que estaba entrevistando a la artista le indagó: “No vas a la nevera a coger la leche. Di qué buscabas”. Shakira, enfática y contundente, respondió: “La verdad”.