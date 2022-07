Alejandro Sanz es el gran apoyo de Shakira en medio de su divorcio con Piqué

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha estado en el ojo del huracán por las diversas polémicas que se han presentado con su anuncio. Además, la prensa tiene los ojos encima para conocer los detalles sobre la vida que tomará cada uno.

En los últimos días, se conoció que tras el anuncio de la separación, Antonio de la Rua, habría estado buscando a la cantante. Sin embargo, otro hombre estaría siendo el gran apoyo de la artista colombiana. Su nombre salió a la luz en las últimas horas y se trata de Alejandro Sanz.

El también cantante siempre ha mantenido una relación bastante cercana con la barranquillera, incluso en el pasado se escuchaban los rumores sobre un amorío entre los artistas, pues parecía haber mucha química entre ellos.

Sanz se habría convertido en el gran apoyo y consejero de la cantante en estos momentos de tristeza. De acuerdo con el portal de tendencias, Actualidad, fuentes habrían confirmado que la cantante barranquillera no da un paso sin antes consultarlo con Sanz.

Según lo informado, Sanz es el responsable de que Shakira haya contratado los servicios de Pilar Mañe, una abogada muy reconocida en España. Además, sería la mente detrás de la idea de que Shakira volviera a residir en Miami.

¿Qué pasará con los hijos de Shakira tras la separación?

En días anteriores, la cantante y el futbolista del Barcelona contrataron un buen número de abogados para llevar a cabo la división de bienes y la custodia de sus hijos, según el programa de televisión Chisme no like, la cantante del Waka Waka busca llegar a un acuerdo para quedarse con la tenencia de los niños, Milán y Sasha.

Asimismo, el programa asegura que la colombiana planea marcharse de España, en donde actualmente reside, para irse a vivir a Miami, Estados Unidos.

Sin embargo, este cambio de residencia no la realizará si sus hijos no la acompañan. También, aseguran en Chisme no like, que Shakira está dispuesta a pagar 2 millones de dólares, con el fin de que su expareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha.

Esta suma también cubriría los pasajes de los vuelos para que el futbolista de 35 años, viaje al país norteamericano, con el propósito de visitarlos.

Se ha mencionado que Shakira tendría pruebas concretas de las infidelidades del futbolista y estaría dispuesta a utilizarlas en un eventual juicio si no se ponen de acuerdo en la custodia de los niños.

Se espera que la próxima semana haya una reunión entre las dos partes para definir concretamente qué pasará con los dos niños de 7 y 9 años, que lo más seguro es que se quedarán con Shakira rumbo a Miami.

¿Piqué extraña a Shakira?

Recientemente, el futbolista, e integrante del Barcelona, llamó la atención de los curiosos con un particular momento que fue captado mientras se desplazaba en su vehículo. Un creador de contenido de redes sociales fue el encargado de compartir una inesperada situación en la que grabó al español cuando se movilizaba por las vías públicas de la ciudad.

El fanático, que ha ganado popularidad en los escenarios digitales por abordar a celebridades del fútbol fuera de las canchas, fue quien sacó a la luz un clip en el que mostró a Gerard Piqué amenizando su viaje en automóvil con el famoso tema ‘Inevitable’, de Shakira. El hombre no dudó en acercarse a la figura deportiva, la cual estaba esperando el cambio de semáforo en una calle.

Este personaje llegó al vehículo del futbolista y ubicó su celular en la ventana, logrando captar las expresiones que estaba haciendo Piqué. Allí se detalla la seriedad que llevaba el español en su rostro, mientras sonaba de fondo el tema de la colombiana.

“Vaya temazo”, gritó el sujeto una vez se percató del ritmo y la música que había al interior del carro, a causa de lo que se presentaba en la radio.