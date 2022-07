A Aida Victoria Merlano se le fue comprometedor video y aclaró si está embarazada

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más cotizadas de Colombia, reapareció esta semana en las redes sociales y compartió un video con todos sus seguidores, donde sale enferma del estómago.

Mediante las historias de Instagram, la barranquillera aseguró que tuvo que borrar la pieza audiovisual debido a que se presentó una pequeña malinterpretación de los hechos. Además, indicó que muchos internautas le preguntaron si estaba embarazada.

“Tengo el colon irritado, pero cómo me vería embarazada. ¿Me luce?. El señor debería replantearse si estoy esperando una cría, porque yo con un hijo no pego”, manifestó inicialmente.

Ante la gran cantidad de mensajes que recibió, la creadora de contenidos tuvo que salir a explicarles a todos sus fanáticos que no está embarazada y aseguró que todo fue una confusión, ya que mostró un coche de bebé sin culpa.

“Maria Cecilia casi se junta el hambre con las ganas de comer, porque cuando yo dije que tenía el colon inflamado, obviamente, tenía el colon inflamado, pero la gente empezó a inventarse rumores”, indicó Merlano.

Luego, añadió: “Empezaron a decir: ‘será qué está embarazada, será qué quedó embarazada’, y casualmente se ha visto ese berraco coche de fondo y la gente terminó atando cabos. Me tocó eliminar la historia”.

La barranquillera, de igual manera, aprovechó el momento para aclarar que el coche que se vio en la grabación era un regalo que le hizo a una persona bastante especial, con la cual tiene una relación cercana desde hace años.

Merlano mostró a su verdadero papá

Aida Victoria Merlano no dejó pasar por alto el Día del Padre para dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor. Además, le agradeció por todo lo que ha hecho para cuidarla y protegerla.

La joven barranquillera no pudo ocultar su emoción y recordó una de las mejores frases que le ha dicho su papá durante los últimos años, la cual la marcó bastante.

“¡Happy Father’s Day! Feliz día papá, te amo infinitamente. Gracias por tu sabiduría, por tu paciencia, por enseñarme el amor sin juicios y por cubrirme la espalda. Siempre recuerdo el día que me dijiste: ‘Tal vez no entienda mucho tu mundo, pero sé que eres una mujer inteligente y capaz. Siempre te voy a apoyar si sientes que ese es tu camino’. Ese día me enseñaste que el amor protege y cuida”, precisó.

La influenciadora también reiteró que la mayor lección que le ha dejado su padre hasta el momento es que el amor no sirve para juzgar, sino para apoyar y respaldar. Asimismo, puntualizó que todos los días intenta ser la mejor hija del mundo.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar al progenitor de la la creadora de contenidos charlar con algunas personas, mientras mira televisión.

“El amor no juzga. Me hiciste sentir digna de cada sueño que he anhelado. La vida no me va a alcanzar nunca para compensarte, pero haré mi mejor intento”, concluyó.

Pese a que casi nunca habla de él y pocas personas lo conocen públicamente, la barranquillera finalmente destacó una vez más el apoyo que su papá le ha brindado, sobre todo en los momentos más difíciles.