Karen Sevillano quedó expuesta por golpes que le dio a compañero en ‘La casa de los famosos’; critican que no la expulsaran

Esta decisión no le entró bien a la influencer, quien lloró y se mostró afectada, agachando su cabeza y mostrándose sorprendida por todo el alboroto que se generó. Muchos de su equipo intentaron animarla, pues ella no estaba pasada de tragos ni fue quien arrancó este descontrol.

No obstante, en redes sociales cuestionaron el hecho de que no fuera expulsada como la actriz venezolana, ya que había incumplido reglas y también se había dejado llevar por las emociones en ese momento. La creadora de contenido, a pesar de estar sobria, se enojó y terminó reaccionando en contra de uno de sus compañeros, quien sí estaba un poco ebrio.

Karen Sevillano golpeó a Melfi

“Melfi, ya, no me quiero enojar ni hoy ni mañana. Pásame ya eso, sabes que no me gusta que me cojas a mi novio, perro. Pásame ya, Melfi soltá, te voy a meter un puño muy fuerte. Pásame a mi novio, dámelo que me da rabia”, dijo la influencer, bastante enojada, mientras le daba palmadas y puños.