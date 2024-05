Sale a la luz verdad tras expulsión de Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’; cruzó la línea y se pasó con un compañero

Con el pasar de las semanas, los habitantes del reality se adaptaron a los cambios, recibieron nuevos integrantes y se enfrentaron a peleas inimaginables, las cuales fueron sancionadas de una u otra forma por la producción. Las malas palabras, los ataques y los complots no fueron permitidos, detonando inconformidad en ‘El Jefe’.

Según se detalló, Karen Sevillano, Camilo Pulgarín y Miguel Melfi quedaron nominados sin posibilidad de salvarse, mientras que Isabella Santiago fue expulsada por romper reglas y no respetar las directrices del proyecto. Su salida fue radical, detonando tristeza en algunos compañeros.

“Famosos, después del comportamiento de la noche de ayer, he tomado una serie de decisiones drásticas para todos. Toda la casa tendrá una sanción general...no habrá fiestas hasta nueva orden. Anoche hubo comportamiento agresivo de parte de algunos de ustedes, por eso, a partir de este momento, Karen pierdes la inmunidad y, junto a Camilo y Melfi, están nominados e irán directo a eliminación”, dijo ‘El jefe’

La verdad detrás de la expulsión de Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’

En una ocasión se le vio acercándose bastante al panameño, buscando que le diera un beso en la boca. Sus insinuaciones llevaron a Karen y La Segura a llevarlos a los cuartos, tratando de que las cosas no se pasaran a otro nivel.

Cuando no hizo caso, La Segura se pronunció y terminó insultando a la protagonista de Lala’s Spa, pues la lastimó y no le permitía dormir como ella deseaba. La artista no se detuvo y siguió molestando al panameño, a quien, aparentemente, intentó quitarle la ropa interior, por lo que él pidió ayuda a sus amigos para que controlaran a la mujer.