Sandra Muñoz estalló contra Juan David por ‘pesada’ broma con Isabella Santiago: “las mujeres no son payaso de nadie”

“Gracias por la generosidad y el cariño, aprovecho esta carta Sandra para pedirte disculpas si en algún momento he hecho algo que te hiciera sentir mal, te entiendo como mujer y como persona. A veces tomamos decisiones sin pensar las consecuencias, has demostrado tener la valentía y el coraje para seguir adelante y pensar primero en ti. Gracias por ese mensaje tan valioso”, fue parte del texto que escribió Santiago a su compañera.

“Esto ha sido un juego tonto e inmaduro que no se le puso seriedad o un qué se va a hacer. Me imagino que eso fue lo que provocó mi nominación porque a mí nunca me había nominado el público, dirán que para qué me presto para ese juego”, le dijo al deportista como argumento para terminar su romance.