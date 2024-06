Sandra Muñoz reacciona a duros comentarios que le lanzan por defender a Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’

Sandra Muñoz se defiende de las críticas por apoyar a Karen

Antes los comentarios, Sandra se defendió, manifestando que no entendía la razón por la que algunos, no respetaban las opiniones de otras personas.

“¿Por qué la gente no respeta la opinión de las otras personas? ¿A quién le incomoda que a mí me caiga bien Karen Sevillano? ¿Yo le estoy quitando la comida a alguien? ¿Le estoy haciendo daño a alguien? ¿Estoy fastidiando? Pues no. Vayan a mis historias y ya… la gente tiene que aprender a respetar, y estas son tonterías que todos los días nos pasan a las personas que estamos en el medio”, sentenció la exparticipante de La casa de los famosos Colombia por medio de las historias de su Instagram.