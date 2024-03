Isabella Santiago aceptó sentirse decepcionada ante ‘dura’ dedicatoria de Culotauro: “no sé en qué creer”

Sin embargo, al parecer, algunos participantes no entendieron o no acataron las normas del juego y más allá de sorprender a sus compañeros elegidos con sentidos mensajes, les ‘partieron el corazón’ con sus crudas palabras llenas de ironía, como fue el caso del humorista al elegir a la también modelo venezolana como su inspiración para escribir el texto.

Luego, cuando llegó el turno de Culotauro, más de uno quedó impresionado al saber que su carta estaba dirigida a Santiago, pues esperaban que la escribiera para Diana Ángel o Alfredo, con quienes ha vivido buenos momentos en el reality, pero decidió hacerla para la actriz iniciando su relato con un recuerdo: “una vez un viejo borracho me dijo que todo lo bueno y lo malo lo hice con mis manos, y ellas me hicieron lo que soy”, dijo.

Enseguida, el participante continúo leyendo su carta asegurando que, “ahora Isa esas palabras son tuyas, finalmente es lo único que nos acompaña y lo que hacemos con ellas, construir y destruir. He lastimado sin querer tantas veces que perdí el número, pero si algo he dicho que te ha lastimado, lo lamento”.

Como era de esperarse, al escuchar estas palabras Isabella Santiago pasó de tener una sonrisa en su rostro a una mirada completamente desconcertada, más aún cuando Culotauro se refirió a su posición de líder, asegurando que aunque no es sencillo, tampoco ha sido una de sus favoritas: “en esta casa a veces nos cuesta a todos. Nada se puede esperar de nadie y menos aquí. como líder... Estás en la mira, reina” , sostuvo el humorista.

Adicionalmente, el participante la llamó “él” y “pana” sin darle mayor relevancia a sus palabras, pero dejándola completamente inmóvil y en silencio mientras recibía la carta con cierta desconfianza, motivo por el que, más adelante, en el confesionario aseguró que no podía evitar sentir: “fue uno de esos días en los que no sé qué hacer, ni en qué creer”.

Isabella Santiago en La casa de los famosos, aceptó sentirse decepcionada de Culotauro: “creí que, de alguna manera, nos estábamos conociendo, que había un vínculo, que me conocía y creo que es cada vez más evidente su forma de actuar, de atacar”. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Asimismo, aceptó sentirse decepcionada de Culotauro: “creí que, de alguna manera, nos estábamos conociendo, que había un vínculo, que me conocía y creo que es cada vez más evidente su forma de actuar, de atacar”.

En conclusión, señaló que la carta le dice que su compañero “sinceramente no siente ningún afecto por mí, o sea, que todo lo que una vez hablamos, sentimos y nos expresamos, pues no fue real”. Sobre su silencio en el momento, indicó que lo único que pensó fue pedirle “a Cristo que me brindara valentía y el amor para deseárselo a él porque estaba sintiendo un gran dolor en el pecho de decepción”.