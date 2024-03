Mamá de Nataly Umaña, afectada por ataques a su hija debido al amorío con Melfi: “No pudo con tanto”

Durante la actividad de congelados entró a la casa Alejandro, quien acabó con su matrimonio y le entregó el anillo de boda a la actriz en su mano , pero también entró Annie, la mamá del panameño, quien con un tierno, pero contundente mensaje le dijo “tienes que discernir entre lo que es real y lo que no, y esto no es real”.

Nataly Umaña habla de su salida de La casa de los famosos

“Uno recibe comentarios muy crueles. Por ahí me enteré de que mi mamá tuvo que entregar su celular a su esposo durante muchos días porque no pudo con tanto ataque hacia mí”, aseguró Nataly.

“Eso me pone todavía más vulnerable porque digo: ‘Listo, si se meten conmigo, yo puedo. Me pongo la coraza, salgo’, pero claro, la gente que me quiere y está alrededor, no lo puedo manejar [...] Cometí un error, lo hice y tengo que atenerme a las consecuencias”, afirmó Umaña.