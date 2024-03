Nataly Umaña ventiló verdad y contó que se encontraba en terapia de pareja para separarse de Alejandro Estrada

Nataly Umaña y Alejandro Estrada son protagonistas de una ola de noticias en medios nacionales, debido a su relación amorosa. Ambos son foco de atención actualmente por las decisiones que tomaron y que al parecer se desencadenaron de otros acontecimientos.

El principal hecho fue la participación de la actriz en La casa de los famosos, donde conoció a Miguel Melfi, cantante panameño con el que formó un romance. Los dos, al parecer sin pensar en lo que pasaba en el exterior, se involucraron y fueron blanco de críticas.

Sin embargo, la determinación de la mujer fue otra. Por ello, al entregarle Estrada la argolla, el cucuteño cerró este capítulo y emprendió una realidad distinta a la que tenía desde hace 12 años.

Miguel Melfi, Alejandro Estrada y Nataly Umaña | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Una vez Nataly Umaña fue eliminada del proyecto por los pocos votos que recibió del público, su regreso al día a día detonó comentarios y opiniones sorpresivas en sus seguidores. La famosa concedió entrevistas y se soltó acerca de lo vivido con su compañero sentimental, revelando detalles de cómo era todo antes de que terminaran.

En diálogo con Buen día, Colombia, la artista señaló que se sentía muy mal por causarle un dolor al empresario con estos comportamientos, precisamente en televisión. La ibaguereña apuntó que se sentía mal por la forma en que pasó, ya que no quiso nunca exponerlo ante miles de personas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus declaraciones fue la revelación que hizo del matrimonio, aseverando que las cosas no estaban bien y, realmente, estaban en un proceso para separarse de la forma correcta.

Nataly Umaña en Buen día Colombia | Foto: Instagram @buendiacolombia

Nataly Umaña contó que estaba en terapia con Alejandro Estrada para separarse

Según se apreció en el programa en vivo, Nataly Umaña contó que su relación ya no se encontraba en un momento positivo, sino que estaba en la fase de aceptación de que ya no podían estar juntos. En sus palabras, la actriz señaló que estaban asistiendo a una terapia de pareja, pero no para arreglar las cosas.

La colombiana puntualizó en que su proceso iba de la mano de otras cosas, pues lo que trabajaban en estas sesiones era para soltarse y dejarse ir desde el amor y la buena energía.

“Con Alejito tengo una relación de 12 años, fuimos a terapia para saber dejarnos, de una manera bonita y en paz. Somos los mejores parceros, somos mejores amigos, muy parceros. Cuando todo se transforma y, al no ser feliz, pues perdón en la casa de la gente, no sé si quieren que salga a decir mentiras... Soy coherente y congruente, perdón por no llegar al reality separada”, comentó al inicio.

“Sabíamos que nuestra relación estaba mal como pareja, les duele mucho. Alejo es demasiado bello, noble y comprensivo, por lo mismo, no puedo ser egoísta, su brillo ya no estaba, esa alegría que lo caracteriza. Tengo derecho a soltar para que él sea feliz, ¿qué es lo que le incomoda a la gente? Perdón si lo que quieren escuchar es que no fue la manera, pero debo decir que fui tan real y genuina”, agregó.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña | Foto: Instagram @natalyumanaa