Madre de Melfi reprochó actitud de su hijo antes de la eliminación de Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’: “Me estresa”

Una de las que más polémica causó fue Nataly Umaña, quien se involucró en un romance con Miguel Melfi, cantante panameño, y desató el fin de su matrimonio con Alejandro Estrada. Sus comportamientos no fueron bien vistos por el público, el cual decidió eliminarla del reality la pasada noche del 24 de marzo.

Aunque salió del corazón, aparentemente, los televidentes no estuvieron de acuerdo con este deseo, por lo que recurrieron a las redes sociales para reprochar sus actitudes y comportamientos. Personas mencionaron que no entendían las decisiones del artista, ya que debía luchar por él y no por la mujer que lo ‘flechó’.