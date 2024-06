Yina Calderón se fue en contra de Jessi Uribe y Paola Jara; afirma que no tendría amistad con ellos

Yina Calderón habló sobre el matrimonio de Jessi Uribe y Paola Jara

“Yo creo que alrededor de eso se han generado muchas cosas falsas y más allá de que me molesten o no molesten, como que uno dice, ¿de dónde se inventan tanta bobada?, porque han dicho que yo era amiga de la ex de Jessi, jamás, nunca nos hemos topado así de frente, ni nos hemos saludado, jamás”, mencionó Paola.

Yina Calderón hizo un análisis sobre el éxito de los artistas luego de la polémica por infidelidad

Por otro lado, reveló que no compartiría tiempo con la pareja, ni le gustaría mantener ningún tipo de cercanía, pues su manera de actuar no se alinea con los principios y valores que rigen actualmente su vida.

“Yo no soy hipócrita para nada, yo no me siento contigo a tomar si hablé mal de ti, eso no va conmigo”, concluyó.