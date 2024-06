¿Un robo? Yina Calderón reveló la razón por la que su padre estuvo en la cárcel de Girardot

Hace algunos días, la creadora de contenido y DJ, Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos y usuarios en redes sociales luego de que se viralizara un video de ella haciendo la fila para entrar a la cárcel de Girardot, situación que fue bastante comentada por los usuarios en internet, quienes no dudaron en generar teorías al respecto.

La DJ reveló la verdadera razón por la que su padre fue detenido

“Entonces la policía vio la camioneta y le dijo: ‘Bájese, señor’ y tocó demostrar que la camioneta era efectivamente de mi papá y que no era robada, así que le tocó pasar una noche en el calabozo”.

En una reciente entrevista con La Red Viral, la empresaria Yina Calderón se refirió a la eliminación de la creadora de contenido caleña La Segura del popular reality del Canal RCN y ViX y confesó que no considera correcta la forma en la que la mujer se ha expresado luego de conocer los resultados de las votaciones.

“Yo no puedo creer la gente como puede ser tan desagradecida, ellos no han ido gratis, a ellos les han pagado una gran cantidad de dinero, además, les dan el pantallazo y gracias a eso, muchas personas que no tienen redes sociales, saben quién es ella y comer y duermen gratis”, dijo en la entrevista.