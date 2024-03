Nataly Umaña, se le para a Melfi y le busca pelea antes de la eliminación: “Deje de ser tan niño”

“¿Qué hago?”, preguntó el cantante, a lo que Sevillano le respondió: “Sóbate bien, sóbate bien… Nataly me le ayuda al niño, mientras yo me cepillo, si no es mucha molestia… o ‘La Segura’ o cualquiera de las chicas que no tenga conflicto con el niño”.

Discusión entre Nataly Umaña y Melfi

Nataly Umaña: No, ellas me están pidiendo ayuda a mí también.

Lina Tejeiro contó verdad sobre Cristina Hurtado y Carla Giraldo

“No es que no se aguanten, creo que hay personas con las que uno no hace match. Pero no es que no se aguanten. De hecho, llegamos [al set] nos saludamos, ellas se ven, normal, pero no hay una amistad. Eso sí es verdad, no hay una amistad entre ellas. Yo conozco a Carla desde que tengo 12 años”, contestó.