‘La casa de los famosos’: ¿Del amor al odio? Sandra Muñoz asegura que Juan David es un “inmaduro” y él se defiende

Sandra Muñoz y Juan David Zapata fueron dos participantes de La casa de los famosos que, en medio de su experiencia en el reality, empezaron a tener un romance protagonizando un par de escenas románticas y algunas conversaciones subidas de tono.

Sin embargo, hace unos días la modelo decidió ponerle fin a su amorío al ser nominada por el público, decisión de la que lo acusó como el responsable por compartir la habitación privada de la líder de la semana, Isabella Santiago, que lo eligió como su acompañante, después de varios rumores sobre la supuesta ‘química’ que existe entre los dos.

“Esto ha sido un juego tonto e inmaduro que no se le puso seriedad o un qué se va a hacer. Me imagino que eso fue lo que provocó mi nominación porque a mí nunca me había nominado el público, dirán que para qué me presto para ese juego”, le dijo Sandra al deportista al ponerle fin a su romance.

Aunque para Juan David no fue clara la razón por la que lo culpó de su nominación, respetó su decisión no sin antes aclararle que no estaba de acuerdo con sus comentarios. “Sigamos siendo amigos”, se limitó en responder la modelo para no darle más rodeos a su conversación.

Sandra Muñoz y Juan David en La casa de los famosos | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

“Qué triste que en dos meses que hemos estado acá no llegaste a conocerme en realidad”, le refutó el participante visiblemente afectado por su inesperada reacción.

¿Sandra no desaprovecha oportunidad para enviarle indirectas a Juanda?

Pese a que ella misma tomó la decisión, todo parece indicar que la modelo no supera su ruptura y ahora le lanza indirectas, según se pudo ver en el capítulo del sábado, 30 de marzo, luego de que Karen Sevillano se quejara de él en el baño por demorarse en la ducha.

“Tranquila que la otra semana la nominación va para Juan David, ya sea por el agua o por la bipolaridad pero va”, expresó Muñoz recordando que una vez nominó a Mafe Walker por la misma situación.

Sandra Muñoz y Juan David en La casa de los famosos, terminaron su relación. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos

Ante este comentario, Juanda mencionó en el confesionario que piensa que “le falta madurar mucho, a pesar de la edad que tiene”, ya que según él, se está “creando películas en su cabeza que no existen”.

“¿Juan David, tú crees que debemos ser enemigos ante Colombia, Latinoamérica y el mundo?, ¿tú crees que se pueda manejar todo esto como la gente madura?”, le preguntó Sandra mientras permanecían en el baño solos. Debido a esto, el deportista agregó: “Ella últimamente no sé, tiene ganas como de pelear conmigo sin yo hacerle nada”.

“¿Juan David, tú crees que debemos ser enemigos ante Colombia, Latinoamérica y el mundo?", le preguntó Sandra Muñoz a Juan David Zapata en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

Entre tanto, Sandra aseguró en el confesionario que no entiende el comportamiento de su compañero ”porque yo le dije a él que dejáramos las cosas así y entonces ya hoy somos enemigos, ya no soy su persona favorita en la casa, ¡qué son esas inmadureces, una cosa no tiene que ver con la otra!”.

Luego, durante una conversación que decidieron tener seriamente, la modelo confesó que tal vez sus sentimientos están enredados, pero Juanda fue claro al afirmar que se ha sentido incómodo con sus indirectas, pero ella señaló que todo se lo decía de frente.