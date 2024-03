Lina Tejeiro aseguró que lleva un año y medio de celibato: “Tengo claros mis no negociables”

De las figuras públicas más populares de las redes sociales y la televisión se encuentra la actriz y presentadora, Lina Tejeiro, quien inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde temprana edad haciendo parte de exitosas telenovelas como Padres e hijos, una producción que se convirtió en la ‘ventana’ de grandes talentos que con el paso de los años han participado en importantes proyectos de la pantalla chica.

En su caso, por ejemplo, la artista llanera actualmente se encuentra desempeñando su labor como presentadora para la plataforma de ViX, en la que conduce junto a Roberto Velázquez la previa y el after show del reality show La Casa de los Famosos Colombia, cautivando a los espectadores con su carisma, belleza y buen sentido del humor.

Al ser una celebridad tan activa en la televisión y las redes sociales, Tejeiro fue invitada recientemente al programa digital Desnúdate con Eva Rey para hablar, sin filtros, sobre su experiencia en el nuevo formato del canal RCN, pero también de otros temas relacionados con su faceta como empresaria y, por supuesto, su vida amorosa que siempre ha llamado la atención de sus seguidores.

Lina Tejeiro en la Casa de los famosos Colombia | Foto: Cortesía

Por eso, cuando llegó el momento de confesar cómo está su corazón en cuanto al amor de pareja, la actriz no tuvo ningún problema en confesar que está soltera y, de hecho, aseguró que lleva un año y medio de celibato, sin afán de tener a alguien a su lado, y mucho menos, intimidad; porque, primero, descubrió que se acostumbró a estar sola y, segundo, tiene muy claro lo que desea en su vida.

Según sus declaraciones, ser una mujer empoderada y decidida la ha llevado a explorar muy bien lo que es el amor propio y, por ende, a no querer compartir su corazón tan fácilmente, razón por la que lleva varios meses sin sostener relaciones íntimas con otra persona. “No he sentido la necesidad de estar con nadie y no lo doy tan fácil”, afirmó.

Lina Tejeiro supera los 10 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las colombianas con más fanáticos en esta red social. | Foto: Instagram: @linatejeiro

“Encontré el amor propio y me estoy acostumbrando a estar sin pareja”, agregó la también modelo argumentando que ya sabe muy bien cuáles son sus “no negociables” respecto a la persona que quisiera tener a su lado para compartir sus días y vivir nuevas aventuras.

“Tengo claros mis no negociables que son: debe ser una persona totalmente independiente, eso lo primero. Debe ser respetuoso, tiene que tener responsabilidad afectiva, que me valore, que sea seguro de sí mismo y que aguante el voltaje de estar conmigo”, describió Lina.

Lina Tejeiro | Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro y su perrita Frida. | Foto: Instagram Lina Tejeiro

Por otro lado, señaló que ha tenido hasta ahora cinco novios “y un par de ‘culitos’, pero actualmente no estoy con nadie y me siento bien así”. Además, indicó que no le llueven tantas propuestas o coqueteos como sus seguidores o los medios se imaginan. “Creo que los hombres se intimidan un poco cuando ven a una mujer empoderada, les da miedo asumir el reto, pero por mi parte estoy bien así, encontré comodidad en amarme a mí misma”.

Del mismo modo, la creadora de contenido advirtió que no se atrevería a tener una relación sentimental con un político y precisamente por eso los evita a toda costa. “No acepto que me los presenten, ni que me inviten a salir, ni conocerlos. Me dan pereza en todo sentido”.