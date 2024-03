Estas son las parejas que ha tenido Dayana Jaimes tras muerte de Martín Elías.

¿Cuántas parejas ha tenido Dayana Jaimes tras muerte de Martín Elías?

En 2023 Dayana Jaimes aseguró que estaba soltera: “No tengo novio, no salgo con nadie y tampoco me gusta ninguna persona; claro, estoy viva. He conocido personas, pero no ha llegado esa persona que yo diga, no, sí, puede ser esta, no, no ha llegado la verdad”, dijo.