Nataly Umaña confesó su arrepentimiento por haber “traicionado” a Alejandro Estrada: “Uno no daña al que ama”

Nataly Umaña confesó si se arrepiente de ‘traicionar’ a Alejandro Estrada

Desde su regreso a la realidad, la artista no ha tenido problema en abrir su corazón y responder a las dudas que giran en torno a la polémica en la que se ha visto envuelta desde hace varios días. El tema central ha sido su ‘traición’ hacia Alejandro Estrada con Melfi. Durante estas entrevistas, la actriz ha aprovechado la oportunidad para explicar su posición y contar qué la llevó a involucrarse con terceros.

Entre sus declaraciones, destacó que ha recibido mucho apoyo por parte de sus seguidores, quienes se han solidarizado con ella. “Estoy reconectándome”, dijo. Además, señaló que hasta el momento no ha podido comunicarse con Alejandro y que está esperando el momento indicado para hacerlo. “Espero poder comunicarme con él, que hablemos, mirarlo a los ojos, pedirle perdón por haberlo expuesto en la manera que lo hice, perdón por no haber pensando en él. Uno no daña al que ama”.