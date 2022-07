“Mucha gente me odia al no saber que tengo este problema”, afirma el actor, Brad Pitt.

Prosopagnosia, la particular enfermedad que padece el actor Brad Pitt

El actor estadounidense, ganador del premio Óscar, Brad Pitt reveló para la revista GQ que padece de prosopagnosia. Aunque no se la han diagnosticado, el actor cree que la tiene. El protagonista de ‘Señor y Señora Smith’, comenta que sospecha de esto desde el año 2013. La prosopagnosia es conocida como “ceguera facial”.

En la revista de neurología ‘Current Opinion in Neurobiology’ explica que “la prosopagnosia del desarrollo (DP) se refiere a los déficits de reconocimiento facial sin tener daño cerebral. La DP afecta a aproximadamente el 2% de la población y, a menudo, es hereditaria.”

El actor también manifestó que las personas no le suelen creer sobre su enfermedad. “Mucha gente me odia al no saber que tengo este problema”, declaró en entrevista para el medio Esquire. Además de mencionar que le gustaría conocer a otras personas con la enfermedad.

En un estudio realizado por la revista científica Cortex, “no se encontró evidencia de déficits visuales generales o disfunciones sociales dentro de seis pacientes analizados. Los resultados apuntan a que el motivo es un componente genético de la prosopagnosia congénita”.

¿Cómo cuidar a los peludos durante la temporada de lluvias?

Los expertos recomiendan no sacar a las mascotas cuando las temperaturas están muy bajas. - Foto: getty images

Hay quienes aman la temporada de lluvias y hay quienes prefieren los días soleados. Sin importar con qué grupo se identifica más, durante el invierno hay que tener en cuenta el cuidado de los amigos de cuatro patas.

“Todas las razas resisten bien hasta los 7°C, aproximadamente”, argumenta Diego Pincheira, médico veterinario. Pero, para estar seguro del bienestar de las mascotas hay que saber que, los perros tienen cinco características para adaptarse al frío: el tipo de pelaje, el color de éste, el tamaño, la edad y la condición corporal, advierte Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Chile.

Rodrigo Rondón, director de la carrera de Medicina Veterinaria en Perú, explica que las principales recomendaciones son: no sacar a la mascota cuando la temperatura esté muy baja, una alimentación libre de impurezas y se les puede abrigar con una prenda para mantener la temperatura estable.

CIFRA

11.167 Especies en peligro de extinción en el mundo, según datos del Gobierno de Colombia.

Diversas especies de animales se encuentran en peligro de extinción. - Foto: getty images

Algunas de las especies en peligro de extinción son: El oso panda, el koala, el puma, el gorila, el lince, el cóndor, la tortuga Arrau y el tigre, entre otros, según datos del gobierno de Colombia.

5 datos interesantes datos sobre el veganismo

El veganismo se ha adoptado como una forma de luchar contra el cambio climático. - Foto: getty images

1. El veganismo se ha convertido en una de las propuestas más fuertes para la lucha contra la crisis por el cambio climático.

2. El papa Francisco se sumó a la tendencia “Es urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas; e igualmente, en ciertas zonas del mundo, sería conveniente consumir menos carne”. dijo el papa Francisco en la Conferencia Europea de la Juventud que se celebra en Praga

3. Según la Revista Argentina de Producción Animal, “a nivel nacional (Argentina), se le atribuye al sector ganadero en su totalidad el 30% de las emisiones antropogénicas de GEI, las cuales provienen mayoritariamente (26%) de vacunos para producción de carne”.

4. El inicio de este movimiento puede remontarse a 475 a. C.

5. Según la periodista Claire Suddaths, Pitágoras promovió la benevolencia entre todas las especies. Pero no es sino hasta 1944 que el activista Donald Watson lo hace oficial con ‘Vegan Society’.

Recordando la infancia: diseñadores se inspiraron en juguetes

La tendencia evoca la infancia de los noventas. - Foto: getty images

La semana de la moda trajo nuevas tendencias para los amantes del vestuario. ‘Barbiecore’ es el estilo revelación. El estilo lleva algunos años posicionándose gracias a celebridades como Margo Robbie y Ryan Gosling. Ahora, Vanessa Hudgens, Dua Lipa y Zendaya se toman las redes sociales para vestir trajes de Madison Valentino. Atuendos que se caracterizan por el rosa fuerte.

“Olivier Rousteing y su equipo de diseño de Balmain también se inspiraron en la iconografía magníficamente familiar del universo de Barbie. Insignias, camisetas y sudaderas canalizan hábilmente el atrevido tratamiento gráfico que se reconoce al instante como Barbie”, explica Balmain en su página web.

La tendencia evoca la infancia de los noventas. Durante los desfiles se puede apreciar la presencia del color rosa, los ‘blazers’ cortos que dejan revelar el estómago, cuellos redondos, y sobre todo iconografía de Barbie. Todo “bajo la premisa de que los juguetes son herramientas para la imaginación”, comenta Vuitton para su sitio web.