Los problemas que estaría afrontando Shakira tras su separación de Piqué

Shakira es una de las cantantes que mejor ha representado a Colombia en el mundo entero, recientemente, la artista ha estado en el ojo de la opinión pública luego de que se confirmará su separación del exfutbolista español, Gerard Piqué.

Tras su separación, los ojos de la prensa y de los seguidores, de ambos personajes, han estado pendientes de cada uno de los avances de este suceso en temas legales y más, luego de que se conociera que el ex defensa del Barcelona ya tiene una relación sentimental con una de las empleadas de su empresa; además se rumora que este le fue infiel a Shakira con ella y mucho antes con otras mujeres más, según ha mencionado el paparazzi español, Jordi Martin.

Entre los acuerdos a los que ha llegado la pareja es que la cantante colombiana podrá mudarse a Estados Unidos con los hijos que tuvo con el exdeportista. Sasha, Milán y Shakira harán una nueva vida lejos de Barcelona, más exactamente en Miami, donde la artista espera retomar sus labores como cantante, luego de haberla sacrificado por acompañar a su expareja en su objetivo por alcanzar sus sueños.

Recientemente, medios españoles han asegurado que la cantante se mudaría a Estados Unidos a mediados de enero; sin embargo, también se ha rumorado que la tarea de la artista no ha sido nada fácil, ya que sus hijos no están tan contentos con la noticia de tener que mudarse a otra nación, puesto que toda su vida se ha llevado a cabo en Barcelona.

Los tres comparten gorras, ay que hermosooos @shakira y sus hijos. pic.twitter.com/06K2DyQri7 — Andro (@AndroDiToro) December 12, 2022

El diario El Nacional aseguró que fuentes cercanas a la expareja indican que Milán y Sasha no quieren irse de España. El medio reveló que los menores no solo están sufriendo por el hecho de que sus padres se separaron, sino porque van a tener que estar lejos de su padre; y además tendrán que acostumbrarse a la cultura y a las costumbres de otra nación.

Pese a que la cantante estará la mayor parte del tiempo con los menores, en medio del acuerdo se estableció y se dejaron claros los tiempos en los que podrá compartir Piqué con sus hijos.

“Los tres períodos de vacaciones a lo largo del curso escolar, Acción de Gracias, invierno o Navidad y Semana Santa, alrededor de diez días cada uno, Milán y Sasha estarán íntegramente con su padre. Además, la custodia será también para él diez días de cada mes y las vacaciones de verano se repartirán en una proporción en torno al 70/30 % a favor del barcelonés”, indicó el abogado del español.

Los detalles que llevaron a Shakira a sospechar sobre una presunta infidelidad de Piqué

En medio de esta ruptura, los periodistas dedicados al entretenimiento han intentado atar todos los cabos y conocer qué hubo detrás de dicha separación. Recientemente, se han dado a conocer unas declaraciones que dio la artista colombiana al canal británico ITV, en donde ella reveló las actitudes en Piqué que la llevaron a sospechar sobre una posible infidelidad.

Al parecer, Piqué, mientras no estaba Shakira, aprovechó para llevar y estar en compañía de Clara Chía en la residencia en la que vivía con la cantante. La colombiana encontró, en la nevera, productos que no suele consumir el futbolista y que no hacían parte de los alimentos que comúnmente adquirían como pareja, hecho que la llevó a tener dudas.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental desde hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

La periodista que estaba entrevistando a la artista le indagó: “No vas a la nevera a coger la leche. Di qué buscabas”. Shakira, enfática y contundente, respondió: “La verdad”. En medio de sus declaraciones, Shakira habló de lo que varias mujeres llaman un sexto sentido. “Creo que les pasa a las mujeres alguna vez en su vida, crees que estás en una relación real y no es lo que parece…”.

Cuando Shakira volvía de sus viajes, luego de atender temas profesionales, había cosas en la nevera que no entendía por qué estaban allí, ya que conocía a la perfección la dieta que llevaba el ex defensa del Barcelona.