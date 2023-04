Andrea Valdiri rompió el silencio y confesó por qué se alejó de las redes sociales

La influencer y creadora de contenido, Andrea Valdiri, quien llegó a la fama en el país por su forma de ser, sus bailes y compartiendo con sus seguidores sus logros, se ha visto ausente de las plataformas digitales. Aunque la barranquillera ya había anunciado que estaría alejada de los reflectores, aprovechó su cuenta de Instagram para resolver algunas de las dudas de su público.

Pues bien, aunque la creadora de contenido frecuentemente sube fotografías o aparece en las publicaciones de su esposo, Felipe Saruma, su presencia no está tan latente como antes, situación que estarían extrañando sus seguidores. Y aprovechando un momento en medio del atareado día, Valdiri afirmó que estaba aprovechando más el tiempo con sus dos hijas.

La bailarina recurre a su sensualidad para enamorar a su esposo y sus seguidores. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

“Muchas veces ustedes me preguntan ‘¿Por qué no estás activa como antes?’ y es que yo este año dije ‘okay, voy a tratar de vivir’, de que toda mi vida no esté en esta pantallita”, comenzó la barranquillera, afirmando que durante este tiempo estaba buscando un poco más de privacidad y dejar a un lado el alto consumo de redes sociales.

“Ir a la tienda, hacer el mercado, buscar el hielo, caminar, disfrutar los fines de semana con mis hijas, yo dije que este año de sábados y domingos se los dedicaba, era mucho a ellas, me desconectaba del celular, uno tiene que vivir, Machi, o sea de verdad como una persona normal” continuó argumentando la Valdiri, añadiendo que también estaba buscando pasar más tiempo con sus dos pequeñas.

Andrea Valdiri y sus dos hijas. - Foto: instagram @andreavalirisos

En sus historias, la barranquillera contó que tenía días muy ocupados, puesto que se ocupaba de sus emprendimientos, sus innovaciones, hacía deporte, y todo esto junto con el día a día que requiere ser madre, por lo que tampoco estaba teniendo el tiempo libre para crear más contenido en sus redes sociales.

“Estoy feliz porque me motivo, yo misma me motivo todos los días”, concluyó la influencer.

Felipe Saruma rompió en llanto tras recibir el premio India Catalina

Uno de los afortunados de los premios India Catalina fue el influencer Felipe Saruma, quien compitió contra otros grandes de la comedia y creación de contenido como Alejandro Riaño o el joven Carlos Alberto Díaz Colmenares.

Pues bien, luego del triunfo, Saruma se grabó reaccionando a uno de los logros más importantes en el sector audiovisual a nivel nacional y, envuelto en lágrimas, el ahora esposo de Andrea Valdiri no logró dar un discurso por la emoción del momento, sin embargo, momentos después recordó cuando veía los premios desde su casa cuando era pequeño.

“Familia, ¿cómo están? Nos acabamos de ganar un India Catalina”, fueron las palabras que alcanzó a decir en sus historias Saruma, justo antes de romper en llanto y demostrar la emoción que sentía por el reconocimiento. El influencer se llevó el premio a la categoría Mejor Creador de Contenido Audiovisual Digital, luego de disputar contra Alejandro Riaño, Carlos Alberto Diaz Colmenares de La Granja del Borrego y Los Montañeros.

La pareja sentimental de Andrea Valdiri despertó reacciones con su respuesta al tema relacionado con su familia. - Foto: Instagram @felipesaruma

“¿Cómo estás? Estabas llorando, quiero darle gracias a cada uno, esto era un sueño de Pipe. Estamos todos sentimentales, los amamos con todo el corazón. Muchísimas gracias”, dijo en una historia continua la Valdiri, mientras mostraba a Saruma llorando por su logro.

“Traté de correr lo más que pude, mi esposa me estaba esperando aquí lista con la camioneta prendida para ir a Cartagena pero definitivamente los tiempos no nos dieron. Pero lo importante es que nos lo ganamos. Esto es muy importante porque yo lo veía desde que era un niño, veía los premios en mi casa en Bucaramanga y hoy no lo ganamos”, fueron las palabras del joven justo después de la primera emoción.