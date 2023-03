Yina Calderón y sus polémicas declaraciones contra Jessica Cediel por caso de biopolímeros

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de los últimos años, debido a las peleas y problemas que tuvo con otros influencers, las cirugías a las que se sometió en el pasado y las publicaciones que realizó mientras estaba con un alto nivel de alcohol en su cuerpo.

A pesar de todas las controversias que desató en los escenarios digitales, la exprotagonista de Novela 2013 aseguró que tenía intenciones de cambiar su estilo de vida, dejar las bebidas alcohólicas y las discusiones con otros famosos de redes sociales. Sin embargo, la colombiana parece que no ha podido cumplir con ello, pues nuevamente es tendencia y esta vez por hablar sobre lo que le ocurrió a Jessica Cediel con los biopolímeros.

“En el caso de Jessica Cediel, de verdad ella sí quiso destruir al cirujano. Te voy a decir por qué: porque el cirujano estaba aplicando algo que tenía Invima. O sea que el culpable no es el cirujano, es el Invima o quien dio la notificación sanitaria”, sostuvo la también empresaria sobre lo que le sucedió a la presentadora Bogotá.

Además, aseguró que: “Era legal, como en este momento el ácido hialurónico, tiene Invima; o la toxina, tiene Invima. Pero puede que en 10 años están todas contagiadas porque nos inyectamos”, haciendo referencia a que Cediel quiso tomar acciones en contra sin tener en cuenta que era un procedimiento válido.

En el clip recuperado de la página Notifamosos, se pudo observar que la DJ hizo estas declaraciones en la emisora Tropicana, y hubo diferencia de opiniones, muchos la apoyaron y otros rechazaron que hablara sobre un tema que no le correspondía a ella.

“Hasta que por fin dice algo cuerdo esta niña”. “No puedo creer que digan que Yina tiene razón. Aunque el producto tuviera Invima, el tipo compró esa vaina por un precio 358 veces menor a lo que cuesta el ácido hialurónico, entonces no vengan a mi decir que el tipo no sospechaba que lo que aplicaba podía ser de dudosa procedencia… Ole, para opinar no se basen en chismes, entrevisten, busquen información del juicio y porque se le imputaron los cargos al menos!”. “Increíble darle la razón a ella, pero si es muy cierto”; “Pues Yina tiene razón, Jessica Cediel quiso dañar al cirujano”.

Esta no es la primera vez que Yina opina sobre lo que le sucede a otras mujeres, en un caso puntual, la exprotagonista de novela tiene una “guerra” cazada con Andrea Valdiri, pues hace poco comentó que a pesar de los retoques no veía un cambio.

Las palabras de la empresaria de fajas se centraron en afirmar que la barranquillera estaba “gorda” y no le habían funcionado los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió, por lo que despertó la furia de la bailarina. La influencer no dudó en defenderse y responder enfocándose en que no sabía cómo llamar la atención y por eso recurría a hablar de los demás.

De acuerdo con lo que se observó en Instagram, Andrea Valdiri utilizó su cuenta oficial para subir un sensual y ardiente foto con motivo de fin de año, ubicando un particular mensaje en el pie de foto del post. La colombiana etiquetó la cuenta de fajas de Calderón y cuestionó qué pensaría su colega al ver la escultural figura que tenía actualmente.

“Qué pensará Fajas Yina Calderón al ver esta belleza”, escribió la bailarina junto a dos emojis.

Como era de esperarse, la exprotagonista no se quedó callada y respondió, señalando que la realidad era que se veía diferentes en fotos retocadas y en persona. Yina Calderón afirmó que había “dos mujeres” y por eso no se le veían los cambios en su imagen.

“Que son dos mujeres diferentes. Una la de las fotos y otra la de los live e historias”, escribió la empresaria, asegurando que los usuarios de redes pensaban lo mismo que ella.