Andrea Valdiri habría respondido con contundente video a críticas de la mamá de Yina Calderón

La bailarina habría utilizado su particular estilo para responder a la empresaria de fajas y su progenitora.

Yina Calderón despertó toda clase de comentarios y reacciones en redes sociales, luego de compartir un inesperado video en compañía de su madre, Merly Ome. El clip se centró en hablar y opinar sobre otros creadores de contenido colombianos, destacando algunos detalles de sus vidas privadas y sus aspectos físicos.

Ambas mujeres ubicaron fotos de distintos influencers en la pantalla, buscando señalar parte de sus historias, las transformaciones físicas que tuvieron y algunos líos de sus pasados. La progenitora de la empresaria de fajas no se guardó comentarios y arremetió contra cada uno, indicando que ellos habían atacado antes a su hija.

Una de las famosas de redes sociales que terminó involucrada en el post fue Andrea Valdiri, quien en el pasado ya tuvo un enfrentamiento con la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 por palabras que lanzó relacionadas con su aspecto físico. En aquel momento, la influencer dijo que la bailarina quedó gorda tras sus cirugías y había perdido el dinero que invirtió con aquel médico.

En esta ocasión, Yina Calderón subió una imagen de la modelo en vestido de baño, donde se apreciaba la figura y la marcación que se hizo en el abdomen. Merly afirmó que la barranquillera era muy atractiva, pero el dinero que le invirtió a las operaciones estéticas se perdió porque la veía con la misma contextura.

“Ella es muy bonita, pero ella fue la que perdió la platica. Le paso igual que a mí. Uno come y come, mire sancocho, y pierde uno platica. No es nada personal, ella la ha ofendido bastante, pero es muy bonita”, dijo la mamá de Calderón en el video, donde puntualizó en que entendía a Valdiri y por eso quedó como “un barril”.

“A mí ella no me cae mal. Nené, solo dije la verdad, esa platica se perdió, esa marcación quedó mal hecha y se ve mal”, agregó la exprotagonista, quien también habló de las cirugías en sus glúteos y lo “mal que le quedó” por descuidos.

Ante estas declaraciones, la bailarina se mantuvo en silencio y no se pronunció de forma directa sobre las opiniones que surgieron, de nuevo, sobre su cuerpo. Muchos esperaron los contenidos en los que arremetiera contra la colombiana, pero esto no ocurrió.

Sin embargo, en las últimas horas, Andrea sorprendió a sus fieles seguidores con la que sería una respuesta contundente a las críticas de Merly Ome y Yina Calderón, ya que decidió posar con poca ropa frente a un espejo, mostrando su escultural silueta y el marcado abdomen que logró con sus respectivos procedimientos.

En las imágenes se observó a la creadora de contenido caminando hacia su reflejo, posando con una tanga y un top oscuro, mientras enfoca la atención en su torso y las piernas. A pesar de que no menciona una sola palabra, muchos curiosos señalan que esta es la prueba para derribar las palabras despectivas de ambas mujeres.

Los comentarios de los usuarios de Instagram no se guardaron sus opiniones y reacciones, respaldando a la barranquillera. Muchos indicaron que todo se trataba de “pura envidia de Yina Calderón”, debido a que no consigue la figura que tanto desea.

“Pero ‘perdió la platica’ dijo un bichito por ahí. Que no se note la envidia del bichito”, “La respuesta a Yina jajaja”, “Así como cuando la que te critica parece tamal mal amarrado, esta mujer es muy top”, “Respuesta a Yina Calderón y su mamá sobre la criticadera”, “Es hermosa”, “Pura envidia de Calderón”, entre otros comentarios que se logra ver en cuentas de chismes que recopilaron los clips publicados en el perfil oficial de la modelo.