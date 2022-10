“Da tristeza”: La Jesuu también le ‘cantó la tabla’ a la mamá de Yina Calderón

Yina Calderón se ubicó como protagonista de una nueva polémica en las plataformas digitales, luego de compartir un controversial video en el que daba sus opiniones sobre algunos creadores de contenido colombianos. La empresaria de fajas invitó a su mamá, Merly Ome, quien no se guardó comentarios relacionados con las vidas de estos famosos rostros de las redes sociales.

Una de las personas que terminó involucrada en el post fue La Jesuu, reconocida influencer caleña, quien en el pasado ya tuvo un lío con la exprotagonista por comentarios pesados sobre su apariencia física. En aquella ocasión, Calderón lanzó palabras ofensivas y burlonas sobre su colega, quien respondió con respeto y templanza a través de un video.

No obstante, recientemente, la encargada de desatar reacciones fue la progenitora de Yina, quien atacó a la vallecaucana con un gesto grosero y odioso. La creadora de contenido mostró una foto de La Jesuu en la pantalla, por lo que su mamá hizo una expresión de susto y terminó tumbando el teléfono celular.

Este fragmento del material llegó a ojos de la caleña, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a lo sucedido. La colombiana se pronunció al respecto y envió un mensaje a las integrantes de la familia Calderón, apuntando que lo que más le sorprendía era la actitud de la mamá.

“Yo les voy a compartir mi opinión respecto al acto que tuvieron estas dos señoritas, pero es porque realmente me causa mucha curiosidad el tema de la mamá. Yo digo es como: ‘Wow’”, dijo la influencer en el post, donde no las nombró.

De igual manera, La Jesuu compartió unas palabras en las que señalaba que los hijos eran el reflejo de los padres, por lo que le daba “tristeza” ver a lo que llegaba la gente. La también creadora de contenido plasmó su tranquilidad y asombro, puntualizando en las reacciones que generaba ver a la madre siguiéndole el juego a su hija con aquellas ideas.

“Si me gustaría compartirle algo a todas las madres para que en algún momento sepan que, sea como sea, los hijos somos el reflejo de ustedes. Entonces hay que tener cuidado con eso, de verdad, ya no es como el chisme, la pelea, yo siento que ya va a un segundo plano. Da tristeza, da como: ‘uy, mis respetos’”, agregó al clip.

Yeferson Cossio le envió crudo mensaje a la mamá de Yina Calderón

De acuerdo con lo que también se observó en el clip, ambas mujeres arrancaron el clip con una imagen de Yeferson Cossio, donde señalaron que él era reconocido por sus ayudas a la gente que más necesitaba, además de regalar montos de dinero a sus seguidores.

Sin embargo, la mamá de Calderón señaló que lo que no le gustaba del creador de contenido era que consumía muchas drogas en fiestas y eventos a los que asistía. Ante esta afirmación, agregó que no quería que su hija se juntara con él.

“Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me va a juntar con él”, dice Merly en el clip.

No obstante, el video tuvo gran acogida en las redes sociales, miles de personas reaccionaron ante las declaraciones que dieron ambas colombianas sobre los demás. Fue tanta la difusión del material, que Yeferson Cossio terminó viéndolo y respondiendo por lo que se dijo de su vida privada.

El paisa se refirió al video a través de un comentario en una cuenta de Instagram, señalando que en el pasado sí atravesó una fuerte crisis por el consumo de sustancias en distintos lugares, pero en su lucha interna logró llegar a estar “limpio”.

Yeferson Cossio, además, arremetió contra Ome y le aseguró que nunca ha tenido la más mínima intención de juntarse con Yina, ni cuando tenía drogas “en su organismo”. La respuesta tuvo varias reacciones de los curiosos, quienes aplaudieron esta clase de palabras que implementó el antioqueño.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, dijo para iniciar el texto desde su cuenta oficial de Instagram.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, agregó a su respuesta, dejando claro el poco interés que ha tenido por ser amigo o allegado de Calderón, por lo que Merly podía estar tranquila.