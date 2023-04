Andrea Valdiri y Lowe León: la tormentosa historia de amor que los llevó a hacer una polémica prueba de paternidad

Andrea Valdiri se convirtió en una de las creadoras de contenido más comentadas y reconocidas de las plataformas digitales, debido a su extensa trayectoria haciendo videos graciosos, clips de bailes y grabaciones en las que responde a detalles de su vida personal. La vida de barranquillera cambió por completo tras ganar el concurso Señora Colombia en 2015, catapultándose al reconocimiento total.

Al posicionarse en redes sociales, la colombiana despertó un interés en millones de personas, quienes consumieron gran parte de sus contenidos. Poco a poco las preguntas surgieron con respecto a la intimidad de la bailarina, intentando averiguar cómo se encontraba del corazón y quiénes eran los hombres que robaron su atención tiempo atrás.

Tras un tiempo sola, los seguidores de la barranquillera se percataron de la presencia de un hombre en su vida, por lo que quisieron saber de quién se trataba. Diversas cuentas de chismes indagaron y soltaron el rumor de que este hombre que flechó el corazón de la colombiana era Lowe León, un cantante de géneros musicales como el pop, cumbia, merengue y salsa.

En medio de las especulaciones, Andrea Valdiri compartió un video el 7 de agosto de 2020, en el que confirmaba que sí se trataba de Lowe León. Los dos se mostraron enamorados y contentos, derrochando detalles y sorpresas que se daban mutuamente.

“¿Quién ha soñado con esto? ¡Los caballeros aún existen! Me tocó uno a mí que me robó el corazón”, escribió la influencer en aquel entonces a través de un post de Instagram.

Sin embargo, pese a clips y fotos llenas de emociones, la pareja terminó su vínculo amoroso a tan solo tres meses de haberlo oficializado, por lo que comenzó una fuerte ola de comentarios y críticas. Todo entre ambos llegó a su fin a finales de 2020, precisamente cuando confirmaron que estaban esperando un bebé.

Andrea Valdiri, aunque no lo aseguró públicamente, insinuó que Lowe León se había ido de su lado tras la noticia del embarazo. La creadora de contenido dio a entender que su expareja no se sintió listo para formar una familia, por lo que “salió corriendo” y dejó de lado ideas que se habían hecho.

“Cuando los hijos llegan al mundo son una bendición, no para truncarle los sueños a nadie. Él y yo sabemos que al final no tenemos una buena comunicación... Cuando estuve cinco días en la clínica por una discusión que tuvimos, no fue capaz de llamar o escribir y preguntar si estaba bien, si aborté nada. Habían pasado cinco días y pues pensé, esto como que se terminó”, comentó en aquel entonces la bailarina.

Sin embargo, los aires se calentaron y todo desató una fuerte pelea entre ambos colombianos, ya que se dio un cruce de versiones relacionadas con el bebé que esperaban. El cantante señaló que nunca abandonó su labor como padre y que, por el contrario, todo hacía parte de pullas e indirectas que le tiraba su expareja para difamarlo en redes sociales.

El artista no quiso dar detalles, pero arremetió contra la influencer, apuntando a que no dejaría que le hicieran más ataques en su contra y afectaran su bienestar. León tomó la palabra en las plataformas digitales, asegurando que recurriría a temas legales al ver que Adhara Valdiri no llevaba su nombre y no se le reconocía la paternidad.

El cantante contrató a sus abogados y se dirigió a llevar el debido proceso, intentando que su pequeña niña llevara el apellido y se le reconociera como el progenitor. Usuarios lo señalaron de ser quién dudó de ser el papá de la menor, por lo que no tenía fundamentos para pelear.

Valdiri no se había pronunciado y, por el contrario, se enfocó en llevar todo a través de sus representantes legales. Los comunicados salieron a la luz, confirmando que se tomarían acciones por difundir información privada y volver el caso algo público.

Tras toda esta discusión, la corta relación de tres meses los llevó a someterse a una prueba de paternidad, la cual definiría el futuro de Adhara, la segunda hija de la colombiana.

Resultados de la prueba de paternidad

Muchas personas están a favor de la creadora de contenido y afirman que la menor de edad sí es hija del cantante, pero otros individuos se hicieron del lado del hombre.

Pues bien, esta situación la resolvió la firma de abogados que trabaja con Andrea Valdiri, que además de hacerse cargo de la prueba de paternidad, publicó este jueves 27 de abril un comunicado en el que revelan que Adhara sí es hija del señor Lowe León.

“La firma Víctor Mosquera Marín abogados, se permite dar a conocer a la opinión pública que el día 27 de abril de 2023 se obtuvo resultado positivo del 99,99 % de la prueba de paternidad practicada al señor Lowe León y a la hija menor de edad de nuestra representada la señora Andrea Valdiri”, empezaron indicando.

“Este resultado se obtiene meses después de que el señor Lowe León en varias ocasiones negara la paternidad sobre la menor y atentara contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri. Como abogados de la señora Valdiri continuaremos con las acciones legales pertinentes en busca de proteger los derechos fundamentales de la menor de edad”, concluyeron.

Con este resultado, que indica que el cantante Lowe León sí es el padre de Adhara, la hija menor de la creadora de contenido Andrea Valdiri, ya no hay espacio para la polémica ni para las insinuaciones de León que pongan en duda su paternidad.

Cabe mencionar que para el martes 2 de mayo se citó a una diligencia en la que las partes comunicarán si objetan el resultado de la prueba. En dado caso de que no haya objeciones al respecto, la defensa de Valdiri explicó que se espera que el juzgado dicte una sentencia y ordene hacer un cambio en el registro civil de la menor, quien en la actualidad solo cuenta con los apellidos de su madre.