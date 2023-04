Fotos: Así se veía Andrea Valdiri antes de pasar por el quirófano

Andrea Valdiri es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. La barranquillera es empresaria, bailarina e influencer y gracias a esto, y también a su personalidad, cuenta con una comunidad de más de 9 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, a quienes les comparte una gran cantidad de contenido divertido y también personal, pues allí Andrea muestra con detalle lo que vive al lado de sus dos hijas, Isabella y Adhara, y su esposo Felipe Saruma.

Cantando ‘El soltero feliz’, Felipe Saruma y Andrea Valdiri se despiden de su soltería - Foto: Instagram: @felipesaruma

Hace poco, la creadora de contenido fue motivo de risas por una curiosa situación que vivió en Estados Unidos. En dicha oportunidad, la Valdiri les mostró a sus fanáticos algunas imágenes de su experiencia en Los Ángeles, California, donde fue invitada para presenciar el estreno de la serie Citadel.

A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió fotografías y videos del lugar donde se desarrolló el evento. Además, posó junto a su pareja, quien la acompañó en el viaje.

“Estamos en Los Ángeles, invitados por Primer Video. Ay, ¿lo dije bien? Sí, lo dije bien. Esto es un sueño, un espectáculo, hay muchos actores de Hollywood, de verdad que es lo que le encanta a Saru, vamos por buen camino”, dijo Andrea en uno de los videos (...) Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular. Tren que vuela, avión que va, mejor dicho, el elenco espectacular. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave. No entender, no entender”.

Además de las risas que causó su comentario por no saber inglés, Valdiri también llama la atención en la redes sociales por su cuerpo y su belleza. Es por eso que muchos han querido saber cómo se veía la empresaria antes de la fama y las fotos han dado mucho de qué hablar, ya que el cambio sí se nota bastante y aunque ella ha sido muy abierta con los temas de retoques que se ha hecho, sus seguidores aseguran que no necesitaba tantos.

La influencer mostró el paso a paso de su cirugía estética - Foto: @andreavaldirisos

No cabe duda de que Andrea Valdiri ha sabido cómo conquistar las redes sociales no solo del país, sino también del continente. Esto es debido al talento que tiene la barranquillera, de 31 años, para mostrarse frente a las cámaras con una imponente personalidad con la que dice lo que quiere y lo que piensa sin importarle el qué dirán.

La vida romántica de la creadora de contenido también ha sido materia de muchos comentarios. Hace unos años parece que la barranquillera se involucró en una infidelidad cuando estuvo con el futbolista Michael Ortega, novio en ese entonces de Laura Jaramillo. Este hecho dio mucho de qué hablar en su momento, pero con el paso del tiempo su vida retornó a la normalidad.

Luego, Valdiri estuvo con el cantante Lowe León, con quien aún hoy en día tiene una fuerte batalla legal por su hija menor, Adhara, pues aunque el hombre no creía en su relación de paternidad con la pequeña, el resultado de esta prueba dio positivo.

Andrea Valdiri tiene que enfrentar un nuevo episodio en su disputa contra Lowe León. - Foto: Instagram

Más allá de esto, el físico de la modelo siempre ha sido materia de discusión, pues aunque Andrea ha dicho que solo tiene un aumento de senos en su cuerpo, muchos aseguran que la famosa tiene más cirugías, en especial al ver fotos de su pasado.

En internet, han circulado varias imágenes que dejan ver cómo se veía la barranquillera en su juventud, antes de ser la famosa mujer que es hoy en día.

Cabe destacar que desde muy pequeña, Valdiri estuvo involucrada en el mundo del modelaje, poco a poco se fue internando en los reinados de belleza y terminó en las redes sociales.