Felipe Saruma recibió críticas en redes sociales por besar a Adhara Valdiri

Andrea Valdiri es una de las influenciadoras más famosas de la región Caribe y de Colombia. Ella se dio a conocer gracias a sus populares bailes en las redes sociales. Eso sí, la polémica, como en el caso de muchos influencers, no ha hecho falta. Algunos de los seguidores recuerdan que en plena cuarentena por la pandemia de covid-19 hizo una serie de retos que resultaron asquerosos para los internautas y esto le costó mucho, pues, en plataformas como Instagram y Twitter no dudaron en atacarla por ello.

La barranquillera se convirtió en una reconocida influencer. Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

El año pasado, la creadora de contenido y empresaria dio mucho de qué hablar cuando anunció su boda con el también influencer Felipe Saruma. Esta fue considerada como la boda del año en la región Caribe porque una de sus influenciadoras más famosas estaba llegando al altar.

En días en los que se está hablando mucho de cuidar la integridad emocional y física de los niños, después de la polémica suscitada por el Dalai Lama, tras incitar a un niño a que tocara su lengua. Ahora el esposo de la creadora de contenido está en la conversación luego de que le diera un beso en la boca a su hijastra. Adhara Valdiri.

Felipe Saruma compartió un video en donde se le ve compartiendo con la pequeña, pero hubo algo que llamó mucho la atención de los internautas y que no gustó para nada y fue precisamente el beso.

“Sé que no hay mala intención, pero qué necesidad de besarle la boca óyeme”; “no me gusta, los niños no se besan en la boca”; “Es que los niños no se besan en la boca cuando comprenderán que solo es una niña”; fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación. Otros usuarios, por su parte, creen que la malicia en realidad la están poniendo los adultos, puesto que Saruma ha demostrado ser un “excelente padre para Adhara”, como se ha compartido en las redes sociales.

Cabe recordar que desde el año pasado Andrea Valdiri ha estado envuelta en un dilema por cuenta de su expareja, el cantante Lowe León. Este está reclamando la paternidad de la pequeña Adhara y a través de un recurso judicial logró que se le practicara una prueba de ADN a la pequeña para confirmar que efectivamente él es su padre.

Y es que la creadora de contenido no ha dicho absolutamente nada sobre la paternidad del artista. Desde que se realizó la prueba son muchos los seguidores de la empresaria los que están esperando que se den a conocer los resultados. Muchos creen que ya se saben, pero ni la influenciadora ni el cantante han querido decir absolutamente nada.

Andrea Valdiri y Lowe León se han enfrentado varias veces por la bebé - Foto: Instagram

Hay quienes aseguran que efectivamente Adhara es hija de Felipe Saruma, pues, hacen cuentas y creen que evidentemente la niña pudo haber sido concebida en un viaje en el que los dos coincidieron en Cartagena, pero en ese entonces Valdiri era novia de Lowe León. Las especulaciones sobre este novelón no paran.

El lunes, la influencer barranquillera compartió unas fotos junto a su esposo para celebrar su primer aniversario de casados. Fueron varios los seguidores de la pareja los que les enviaron felicitaciones y es que, de cierta manera, esta pareja ha demostrado hasta la fecha ser una de las más estables en el medio de los influenciadores.

La pareja se casó el 16 de abril de 2022. - Foto: Instagram: @andreavaldirisos / @felipesaruma

Pese a que las criticas en contra de Andrea Valdiri no paran de llegar, ella sigue creando contenidos sin importar el qué dirán. Hace pocos días se viralizó un video en el que ella hablaba las horas que tenía que trabajar para poder mantener su casa y seguir en la universidad en donde estudiaba becada. Hoy es una de las influenciadoras con más seguidores en todo el país.