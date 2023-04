Video | Andrea Valdiri tuvo líos con el inglés y pasó por incómodos momentos

Andrea Valdiri es una de las mujeres más populares de la farándula colombiana. La empresaria, bailarina e influencer cuenta con una comunidad de más de 9 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte una amplia gama de contenido.

En esta oportunidad, les mostró a sus seguidores algunas imágenes de su experiencia en Los Ángeles, California (Estados Unidos), donde fue invitada para presenciar el estreno de la serie Citadel.

A través de sus historias de Instagram, Andrea Valdiri compartió fotografías y videos del lugar donde se desarrolló el evento. Además, posó junto a su pareja, Felipe Saruma, quien la acompañó en el viaje.

“Estamos en Los Ángeles, invitados por Primer Video. Ay, ¿lo dije bien? Sí, lo dije bien. Esto es un sueño, un espectáculo, hay muchos actores de Hollywood, de verdad que es lo que le encanta a Saru, vamos por buen camino”, dijo Andrea en uno de los videos.

En el evento estuvieron presentes los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de la serie y conocidos por su trabajo al frente de Los Vengadores. Por supuesto, el momento de su intervención también fue citado por Andrea Valdiri en su resumen.

Los hermanos Russo son los directores de la serie 'Citadel'. - Foto: Captura de pantalla tomada de historia de Instagram @andreavaldirisos

No obstante, no todo fue ‘color de rosas’ en el marco del evento. La influenciadora se sinceró con sus seguidores y les contó que tuvo problemas con el idioma.

“Muy linda la serie, me encantó, súper espectacular; tren que vuela, avión que va, mejor dicho, el elenco espectacular. Pero hay un pequeño problema, es que de inglés yo estoy grave”, expresó Valdiri.

De hecho, comentó que la llamaron para una entrevista y su respuesta fue: “No entender, no entender”.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma en el estreno de la serie 'Citadel'. - Foto: Captura de pantalla historia de Instagram @andreavaldirisos

Pero los líos con el inglés no tuvieron lugar solo en el evento. Valdiri también se refirió a otra anécdota que ocurrió en el avión. Entre las risas, Felipe Saruma se encargó de resumir la historia: “la señora pregunta, en inglés, que si tenía la capacidad de ayudar a las personas en inglés. Y ella (Andrea) se voltea y me dice: ‘¿Qué?’

Luego, la asistente de vuelo le aclaró la situación: “Disculpa, es que si no sabes inglés, no puedes viajar en el asiento de emergencia”.

Felipe Saruma recibió críticas en redes sociales por besar a Adhara Valdiri

La familia que formaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtió en una de las más mediáticas de la farándula nacional. De hecho, hace unas semanas, el esposo de la influenciadora desató polémica luego de que le diera un beso a su hijastra, Adhara Valdiri.

Felipe Saruma compartió un video en donde se le ve compartiendo con la pequeña, pero hubo algo que llamó mucho la atención de los internautas y que no gustó para nada y fue precisamente el beso.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri. - Foto: Instagram @felipesaruma

“Sé que no hay mala intención, pero qué necesidad de besarle la boca óyeme”; “no me gusta, los niños no se besan en la boca”; “Es que los niños no se besan en la boca cuando comprenderán que solo es una niña” dicen algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Otros usuarios, por su parte, creen que la malicia en realidad la están poniendo los adultos, puesto que Saruma ha demostrado ser un “excelente padre para Adhara”, como se ha compartido en las redes sociales.

“Todas quisimos un padrastro como él”; “definitivamente ella siempre ha tenido a su papá”; “la gente que empieza por criticar el beso de amor de su nena a su papito, yo me acostumbré a darle beso a mi papá en la boca y eso no es malo. Eso es amor”; “que bonito ver esto! Y qué bendición tan grande!”, dicen otros de los comentarios que ha recibido el video publicado por Saruma en su cuenta de TikTok.