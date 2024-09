Petro molesto por tutela contra postulación de Gregorio Eljach a la Procuraduría: “¿Me van a quitar mi derecho a ternar candidato?”

Al presidente Gustavo Petro no le gustó la tutela que fue radicada en contra de la postulación que hizo del secretario general del Senado, Gregorio Eljach , para la carrera hacia la Procuraduría.

A través de su cuenta personal de X, antes Twitter, el jefe de Estado, cuestionó que ahora no pueda ejercer su derecho constitucional de elegir a un candidato para el Ministerio Público.

Además, aprovechó esa tribuna digital, para lanzar varios dardos: “¿También me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y mi despacho, como dice mi carta al presidente del senado?”.

Y avanzó en el mensaje: “¿O se trata de un vargasllerismo que sufre de viudez del poder? Por favor, no más Nestor Humberto, no más cartel de la toga, no más usar la justicia como arma política y extorsiva”.