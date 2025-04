Congresista Carolina Giraldo denuncia amenazas de muerte tras cuestionar el nombre de una hamburguesa: “Respeto a las pereiranas”

“No vamos a permitir que se sigan utilizando nuestros cuerpos y nuestra identidad como herramientas de burla o estrategias publicitarias. Llamar a una hamburguesa ‘La Perreirana’ no es publicidad creativa, es una ofensa directa contra las mujeres de Pereira. Pereira es una ciudad de mujeres valientes, trabajadoras y luchadoras, no nos vamos a dejar pisotear”, dijo la representante Giraldo.

Las amenazas

Así mismo, un mensaje que dice: “ya te tenemos seteada, te vamos a buscar, Pereira es bastante pequeño y tú no te vas a salir con la tuya. Calle 13 ley 17, cuídese ”.

Sin embargo, la congresista advirtió que las amenazas no la callarán y que seguirá en defensa de las mujeres.

“Lo verdaderamente grave no es solo el video, sino el intento de silenciar a quienes lo denunciamos. No me van a callar con amenazas, llevo años defendiendo a las mujeres y presentando proyectos de ley como el de erradicación de la mutilación genital femenina y la ley recientemente aprobada de atención a Huérfanos por Feminicidio”, aseguró Giraldo.