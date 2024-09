Conmebol toma radical decisión ante nueva polémica que protagonizó árbitro que le pitó a Colombia final de Copa América

¿Por eso no lo llama Lorenzo? Miguel Borja quedó expuesto con video de ‘falla’ cometida en River Plate

Contexto: ¿Por eso no lo llama Lorenzo? Miguel Borja quedó expuesto con video de ‘falla’ cometida en River Plate

No obstante, para el entrenador del equipo local, Jorge Almirón, su equipo mereció ganar el compromiso, sobre todo por el trabajo que realizaron en la parte complementaria. Asimismo, cuestionó públicamente la actuación del juez central, Raphael Claus.

“Me voy conforme con el partido. Tenemos toda una semana para prepararnos bien y el rival tiene un partido difícil. Esperemos que lo sufran. Estamos a 90 minutos de estar entre los cuatro mejores de América, esperemos que no pase nada raro”, manifestó inicialmente el estratega argentino.

Luego, sentenció: “Esperemos que el arbitraje no incida en la revancha como pasó hoy. La expulsión y la jugada de Amor creo que fueron bastante claras. Hubo fallos que son determinantes. Una plancha que no revisó el VAR de Miguel Borja, fue bastante clara”.

La acción a la que hace referencia Almirón se registró en los primeros minutos del segundo tiempo cuando el delantero colombiano Miguel Ángel Borja pisó fuertemente a Emiliano Amor. Claus determinó en el campo que la falta no era ni siquiera para amonestación.

Ante la polémica que se desató, la Confederación Sudamericana de Fútbol tomó la decisión de revelar este miércoles, 18 de septiembre, los audios del VAR, los cuales confirman por qué Rodolpho Toski y Pablo Goncalves, encargados de la herramienta, no llamaron al colegiado brasileño a ver la jugada.

“Hay una pérdida del balón y después un pisotón del número 9, una entrada de Borja. Es intensidad baja y con velocidad normal, no tiene intensidad alta. El contacto es pleno en el pie. Baja la pierna izquierda, primero al pie y después al piso”, señalaron los jueces durante la revisión.

El video explicativo de la Conmebol señaló que el árbitro se equivocó al no sacarle tarjeta amarilla al atacante cafetero, pero ratificó que el pistón no era para expulsión y que el procedimiento que realizó el VAR fue correcto al no llamarlo.