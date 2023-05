“Exijo más respeto”: Hermano de Darío Gómez se pronunció tras polémicas declaraciones de su sobrina

A través de un video publicado en sus redes sociales, Nelson Gómez Zapata, el hermano del fallecido cantante Darío Gómez, dio a conocer que a raíz de las declaraciones que dio Catalina, su sobrina, se ha generado mucha controversia sobre el nombre y el legado del artista.

En el clip aseguró que el alcalde de San Jerónimo, Antioquia, quiere hacer un monumento en homenaje al ‘Rey del Despecho’ pero que esto no se ha podido realizar por trabas de la familia. Nelson indicó que otras personas sí han tenido el descaro de publicar una foto o mensajes sobre su hermano, pero para acceder a este tipo de reconocimientos no, haciendo referencia a lo que ha sucedido con las declaraciones de la hija del fallecido, su esposa y su nieta.

“Yo creo que Darío se merece respeto, por su grandeza, por lo que fue, por lo que representó en Colombia. Darío no es el artista más grande de San Jerónimo, es la gloria más grande de Colombia y del mundo en la música popular”, sostuvo el hermano del cantante.

Luego lanzó un cuestionamiento sobre un video que publicó Catalina Gómez, su sobrina, donde aseguró que la familia y los hermanos de su padre eran unos desagradecidos. “Quiero que le expliques a Colombia eso y que nosotros no hicimos sino hacerle daño. Exijo más respeto por la memoria de Darío, por favor”, indicó.

Además, en nombre de toda la familia le pidió más respeto de parte de Catalina y demás involucrados para su hermano, “deja de estar subiendo videos que ‘cuando Darío hablando con mi mamá', si lo hizo dos o tres veces fue mucho”.

Nelson Gómez le pidió a su sobrina que le diga a Colombia cómo fue que su hermano ayudó a la familia, pues aseguró que lo que él tiene no lo tiene porque se lo hayan regalado. “No montes un video donde Darío sale con mi mamá porque eso era prohibido cuando él estaba en vida y ahora estás publicando con un solo y firme propósito, de hacer ver a sus hermanos como lo más malo de la vida para Darío”.

Para finalizar, el hermano del artista indicó que está dispuesto a demostrar que todo lo que ha conseguido con su esfuerzo y que si logran encontrar que algo fue por Darío Gómez, él lo devuelve.

“Ustedes se ganaron la lotería con Darío porque no somos nosotros los que quedamos con las propiedades ni la riqueza de Darío. Él nos ayudó con trabajo y le agradezco que fueron nueve años con él, pero trabajando, yo no estaba pidiendo ni bregando que lagarteaba ahí, no”.

Ante esta situación, muchos de los fanáticos del ‘Rey del Despecho’ se pronunciaron y aseguraron que lo único que buscaba la hija del cantante era reconocimiento, pues si tuviera amor por él no estaría haciendo y diciendo todo lo que ha dicho.

“No se dejen joder de ese par de arpías, peleen por lo que tengan que pelear, las leyes están escritas. Un abrazo”; “Dónde están los abogados berracos de este país que un día lloraron y se tomaron unos guaros con los temas del más grande nuestro Rey del Despecho, saquen, pues la diez y ayuden para que se pueda hacer este monumento que estoy segura de que todo el mundo lo quiere ver, es un orgullo para nuestro país que le hagan ese monumento 👏👏”; “Esa solo quiere fama, difamando la familia paterna y a su propio padre contando lo que no debe contar, ella es la que no respeta ni a vivos, ni a muertos”; “Uy no qué viejas esas para dar lora, y que lo amaban, pero la falta de respeto después de muerto es grande”.