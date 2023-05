Hija de Darío Gómez reveló cómo es la relación con Daniela, la nieta de él: “Se alejó mucho”

Años después de la canción, ahora muchos se preguntan qué pasó con Daniela, la nieta de Darío Gómez a la que le dedicó el sentido tema.

“Daniela, soy tu abuelo materno”, fue parte de la letra de la canción que el cantante de música popular colombiano, conocido como el ‘Rey del despecho’, le dedicó a su pequeña nieta, quien en su momento perdió a su madre.

Daniela, la nieta de Darío Gómez. Facebook Darío Gómez - Foto: Facebook Darío Gómez

Aunque muchos han llegado a pensar que simplemente se trata de una letra creada para una sentida melodía, lo cierto es que detrás de ‘Daniela’ hay una historia de la vida real, en la que el cantante relata lo que sintió por la muerte de su hija, Luz Dary, madre de la nieta a la que le dedicó la canción.

Y aunque el tema musical fue lanzado en 2004 y el llamado ‘Rey del despecho’ ya no se encuentra con vida, continúa siendo tema de conversación entre los fanáticos del cantante, quienes se llegan a preguntar qué ha pasado con la joven.

Daniela, la nieta de Darío Gómez. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Para los curiosos, recientemente, Catalina Gómez, hija del fallecido artista, hizo referencia a Daniela y la relación que ella tiene con ella, dando contundentes revelaciones. La revelación la hizo por medio de su cuenta de Instagram, cuando en medio de la popular dinámica de ‘preguntas y respuestas’ un usuario le indagó sobre el tema.

Según mencionó, con la nieta de Darío Gómez hoy en día no tiene relación y esto se debe a problemas que habrían surgido por Nini Johana Vargas, la pareja que tuvo el músico antes de su muerte.

“Con ‘Danielita’ yo no me hablo nada, no. Unos años atrás mi mamá y yo, en los cumpleaños, la llevábamos a almorzar, comíamos con ella, le comprábamos un regalo, su ropita; cada septiembre. Pero lo que hace que ella estuvo al lado de Johana, cambió mucho con nosotros”, expresó Catalina.

Eso sí, recalcó que aunque hoy en día la relación no es la mejor por las diferentes decisiones que Daniela ha tomado con su vida, el aprecio continúa y le desea lo mejor, recalcando que fue ella quien se alejó.

“La queremos mucho, la apreciamos mucho. Pero se alejó mucho de nosotros. Le deseamos lo mejor, obviamente, mi papá la quiere mucho, la quisimos mucho y la respetamos mucho. Pero no tenemos mucho contacto con ella, solo para las reuniones o cositas que tengamos que hablar con ellos. Pero es una relación normal”, recalcó la hija de Gómez.

¿Qué dice Daniela de su relación con Catalina Gómez?

Además de la revelación de Catalina, se conoció la opinión de la misma Daniela, quien no se quedó callada y también hizo referencia a su relación con la hija de Darío, con sus palabras dio a conoce que durante los años que han pasado no han sido las más cercanas.

“Yo no hablo con Catalina, durante toda mi vida he sido una persona distante de ellos, en su momento nos hablamos, cuando estaba más pequeña, pero en realidad era una vez al año y ya. Cuando cumplí 15 años, mi abuelo me regaló un viaje a Europa y ese fue el mayor tiempo que estuve con ellos, casi un mes estuvimos todos. Pero una comunicación directa, diaria o constante con Catalina, Olga o con ellos, no la tengo”.

Daniela y Catalina, Homenaje a Darío Gómez - Foto: Alexandra Ruiz

Algunos temas relacionados con la vida sentimental y privada de Darío Gómez han generado un poco de polémica entre los seguidores del artista y, por tanto, su nieta Daniela pidió que se respete la memoria del cantante, ya que él nunca estuvo involucrado en ningún tipo de escándalos.

“Mi abuelito siempre tuvo su vida personal, privada. Nunca estuvo metido en escándalos, por eso hacemos esto, para pedirles más respeto hacia una persona que ya no está, que no se puede defender y que en vida fue un ser maravilloso y que no queremos que haya ese tipo de comentarios hacia él”, puntualizó en el live, junto a Nini Vargas, la última esposa de Darío.