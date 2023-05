“Nunca lo vi como un tío”: esposa de Darío Gómez reveló si eran familiares; contó qué pasó con la herencia

Darío Gómez, que falleció hace casi un año en la ciudad de Medellín, se convirtió una vez más en tendencia esta semana debido a las más recientes declaraciones que hizo su hija Catalina Gómez, quien lanzó una inesperada afirmación en las redes sociales.

Mediante las historias de Instagram, la joven realizó una pequeña dinámica y habilitó la caja de interrogantes, donde un internauta le preguntó por su relación con la última esposa del artista, Nini Johana Vargas. Sin embargo, su respuesta sorprendió a todos sus seguidores y señaló que esta era su sobrina.

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío)”, precisó.

La viuda del famoso cantante no dejó pasar por alto estas delicadas declaraciones y rompió el silencio este lunes en SEMANA. Además, aprovechó este medio para revelar que ella no es familiar directa del ‘Rey del Despecho’.

De acuerdo con la versión de Vargas, el artista antioqueño era simplemente el hermano de la esposa con la que se casó su padre, luego de que su madre biológica lo abandonara, por lo cual enfatizó que ella no comparte la misma sangre de los Gómez.

“Sí, tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá, aunque no sea mi mamá biológica. No voy a asumir un título que no me corresponde. Nunca vi a Darío con los ojos de un tío, ni él (a mí) como una sobrina”, puntualizó.

Luego, añadió: “Darío era una persona muy importante. Es un hombre al que amé y adoré con toda mi alma. Él en este momento está en tela de juicio. Son muchos los comentarios que me duelen por él”.

Nini Johana recalcó que no creció con su madre biológica y su padre fue el que asumió las riendas de su crianza en el Urabá antioqueño. Sin embargo, tuvieron que abandonar ese territorio por los estragos de la violencia y desplazarse hacia Medellín.

En la capital antioqueña su papá se enamoró de Miriam Gómez, hermana del famoso cantante, a quien vieron como una madre y por eso aseguró que adoptaron su apellido, pues la familia del artista les brindó apoyo económico y les prestó una finca en el oriente del departamento para que pudieran tener algún tipo de ingreso.

La mujer, de igual manera, realizó este lunes una transmisión en su cuenta personal de Instagram y destapó los líos legales que ha tenido con la hija de Darío Gómez. Incluso, aseguró que la tienen demandada.

Adicionalmente, señaló que muchas personas le han preguntado qué pasó con la herencia del ‘Rey del Despechó’. Pese a que no quiso entregar mayores detalles, la antioqueña aseguró que la justicia será la que se encargue de ese delicado tema.

“No quiero hablar mucho de eso, porque yo pienso que esos son temas que la ley se encargará de solucionarlos. Que sea la ley la que decida si va a pasar algo o no con respecto a ese tema. En este momento no quiero hablar más de eso”, sentenció.

Cabe mencionar que la mujer señaló que su romance con Darío Gómez comenzó hace 24 años y explicó que ella nunca tuvo nada que ver en la separación del cantante con su anterior esposa, enfatizando que no va a permitir que manchen su nombre de es manera.