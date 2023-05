“No era ningún pedófilo”: esposa de Darío Gómez rompe en llanto y destapa verdad sobre el cantante

Darío Gómez, considerado uno de los artistas más grandes de la música popular colombiana, falleció en julio del año pasado en la Clínica Las Américas de Medellín después de sufrir un ataque cardíaco fulminante.

No obstante, el cantante se convirtió nuevamente en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales debido a que su hija, Catalina Gómez, aseguró que su última esposa, Nini Johana Vargas, no solo fue su pareja sentimental, sino que también era su sobrina.

Catalina Gómez se fue de frente contra la esposa de su padre - Foto: Instagram: @catica1604

“Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene tres hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquiticos, les dieron una finquita en La Tebaida (Quindío)”, manifestó la joven.

Las declaraciones de la hija del artista provocaron todo tipo de reacciones por parte de los seguidores del antioqueño y muchos la criticaron fuertemente. Asimismo, la viuda del artista rompió el silencio este lunes y habló sobre su relación con este.

Mediante una transmisión en Instagram, la mujer señaló que su romance con Gómez comenzó hace 24 años y explicó que ella nunca tuvo nada que ver en la separación del cantante con su anterior esposa, enfatizando que no va permitir que manchen el nombre del ‘Rey del despecho’.

La joven aseguró que Nini era la sobrina del cantante - Foto: Foto 1: Instagram, @catica1604 / Foto 2: Instagram, @ninivargas06

Johana Vargas vivió con Darío Gómez durante varios años - Foto: Suministrada a SEMANA.

“Llevaba 24 años con él, empezamos la relación cuando yo tenía 16 años y nos fuimos a vivir juntos en el 2012. Lo más importante es Darío. Cuando escucho algo malo sobre él, me duele”, afirmó inicialmente Vargas,

Luego, entre lágrimas, añadió: ”Me da rabia que digan cosas de él que no son así, porque fue un ser hermoso y no es ningún pedófilo. Darío fue la persona más hermosa que ha podido existir en la vida”.

La mujer, de igual manera, dialogó en exclusiva con SEMANA y se mostró bastante afectada por la información que compartió Catalina. Además, aprovechó el momento para calificar sus afirmaciones como falsos y entregó su versión sobre la polémica que, a su juicio, está empañando su vida privada.

“Sí tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá, aunque no sea mi mamá biológica. No voy a asumir un título que no me corresponde. Nunca vi a Darío con los ojos de un tío, ni él como una sobrina”, precisó en su transmisión.

Esposa Darío Gómez rompe en llanto - Foto: Instagram: @masrechismes

Gómez conoció a Johana cuando esta era menor de edad - Foto: Instagram: Dario Gómez

Johana Vargas durante el funeral de Darío Gómez - Foto: Alexandra Ruiz

Cabe mencionar que Nini Johana recalcó que no creció con su madre biológica y su padre fue el que asumió las riendas de su crianza en el Urabá antioqueño. En esa subregión padeció los estragos de la violencia y, junto a su hermana mayor, se vieron en la obligación de desplazarse hacia Medellín. En medio de esa pesadilla, contó que su papá se enamoró.

La mujer que le robó el corazón fue Miriam Gómez, hermana del famoso cantante, a quien vieron como una madre y por eso aseguró que adoptaron su apellido. Cuando llegaron a la capital de Antioquia, el artista les brindó apoyo económico y les prestó una finca en el oriente del departamento para que trabajaran y pudieran tener algún tipo de ingreso.